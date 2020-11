KRABI: Behörden suchen nach 290 Personen, die mit einem Covid-19-Patienten aus Krabi Kontakt hatten. 79 von ihnen werden als „risikoreich" bezeichnet.

Der 37-jährige Inder, der auf Koh Phi Phi lebt, wurde positiv auf das Virus getestet, als er sich für einen Antrag auf Arbeitserlaubnis einem medizinischen Test unterzog. Gesundheitsbehörden versuchen, alle Personen zu kontaktieren, die mit dem Mann in Kontakt gekommen sind. Die Suche erstreckt sich auf die Provinzen Krabi, Phuket, Chiang Mai und Sukhothai, weil der Mann sich vor kurzem an jeden dieser Orte aufgehalten hat.

Laut Walairat Chaifu vom Department of Disease Control, ist es unklar, wie der Mann sich mit dem Virus infiziert hat, da er seit Februar keine internationalen Reisen mehr unternommen hatte. „Der Inder kam im April 2019 nach Thailand, ging dann im Oktober 2019 ins Ausland, bevor er im Februar nach Thailand zurückkehrte. Er eröffnete mit seiner Frau ein Restaurant auf Koh Phi Phi“, berichtet Walairat.



Der Inder soll am 28. Oktober die Fähre von Phi Phi nach Krabi bestiegen haben, um bei der Familie seines Bruders zu bleiben. Am 29. Oktober reiste er mit dem Auto nach Phuket und übernachtete in einem Hotel in Patong. Dort traf er einen amerikanischen Freund, später aß er in einem Restaurant zu Abend. Am 30. Oktober fuhr er mit dem Taxi zum Flughafen Phuket und flog nach Chiang Mai. Dort angekommen, nahm er ein Taxi zu einem Vergnügungsort in der Stadt. Am 31. Oktober reiste der Mann nach Sukhothai zum Loy-Kratong-Festival.

Sowohl die Taxifahrer in Phuket als auch in Chiang Mai gelten als „gefährdet", ebenso wie Kunden in einer Bar in Chiang Mai. Medizinisches Personal, das Kontakt mit dem Patienten hatte, ist am meisten gefährdet, sich infiziert zu haben.