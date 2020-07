Von: Björn Jahner | 16.07.20

PATTAYA: Gemäß dem Berater des Tourismus- und Wirtschaftsverbandes von Pattaya hat der Covid-19-Skandal von Rayong auch in der Touristenmetropole eine Stornierungswelle ausgelöst.

Sinchai Sathorn von der Pattaya Tourism and Business Association sagte gegenüber der Presse, dass viele Hotels zwar ausgebucht seien, insbesondere am anstehenden langen Wochenende Ende Juli, jedoch seit dem Bekanntwerden des Covid-19-Falls eines ägyptischen Soldaten in Rayong eine Stornierungswelle erleiden.

Sinchai betonte zusammen mit dem Bürgermeister von Pattaya, dass die Touristenmetropole ziemlich weit von dem betroffenen Gebiet entfernt liege und es keine Anzeichen dafür gebe, dass irgendeine infizierte Person den Großraum Pattaya besucht hat. Sie appellierten an Inlandstouristen, dass für Besucher von Pattaya kein Risiko bestehen würde, wenn sie ihren Urlaub in der Stadt verbringen, um an den Stränden zu entspannen. Beide riefen die Menschen auf, nicht in Panik zu geraten.

Der Ausschuss für Infektionskrankheiten der Provinz Chonburi gab unterdessen bekannt, dass er die Situation genauestens beobachten würde und davon überzeugt sei, dass derzeit keine Gefahr für die Einwohner Pattayas oder Touristen besteht.