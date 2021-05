Covid-19-Fälle übersteigen die 100.000-Grenze

BANGKOK: Mit weiteren 2.302 Covid-19-Infektionen stieg die Gesamtzahl der Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahren auf 101.447. Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Sonntag zudem 24 neue Todesfälle, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 589.

Acht der Todesfälle waren in Bangkok, je zwei in Chonburi, Pathum Thani und Kanchanaburi, je einer in den Provinzen Chiang Mai, Sisaket, Ratchaburi, Samut Prakan, Khon Kaen, Nakhon Sawan, Phichit, Rayong, Nakhon Nayok und Ayutthaya. Von den Toten waren 13 Männer und 11 Frauen. Ihr Alter reichte von 39 bis 91 Jahren. Alle litten an chronischen Krankheiten. Die Infektionsquelle wurde zumeist in der Familie, im Kontakt mit einem Patienten, bei Reisen in ein Risikogebiet und im Kontakt mit Arbeitskollegen gefunden. Bangkok führte erneut die Liste der meisten Fälle mit 1.218 an, gefolgt von 243 in Pathum Thani und 117 in Samut Prakan.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Sonntagmorgen 48 neue Covid-19-Fälle, der niedrigste Wert in diesem Monat. Auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya entfielen 29 Infektionen, dann folgten Sri Racha und Sattahip mit jeweils fünf sowie die Stadt Chonburi, Phanat Nikhom, Ban Bueng und Phan Thong mit jeweils 2. Ein Patient wurde aus einer anderen Provinz nach Chonburi verlegt. Seit Beginn der dritten Viruswelle hat es in der Provinz 3.692 Infizierte gegeben.