BANGKOK: Nach nur 15 Infektionen am Freitag sprangen die neuen Coronavirus-Fälle am Samstag auf 53. Die Zahl ist die höchste seit 9.April mit damals 54 Infizierten.

Bestätigt wurde zudem der Tod eines 48-jährigen Thais, der zusammen mit vier weiteren Familienmitgliedern mit dem Virus infiziert war. Von den neuen Infektionen wurden drei mit früheren Fällen in Verbindung gebracht, einer hatte keine bekannten Verbindungen, und 42 sind Wanderarbeiter, die in einem Auffanglager der Immigration in der südlichen Provinz Songkhla unter Quarantäne standen.

Sieben weitere neue Fälle wurden aus der südlichen Provinz Yala gemeldet, wo die Behörden die Bevölkerung wegen der dort hohen Infektionsraten aggressiv testen, sagte Taweesin Wisanuyothin, Sprecher des Regierungszentrums für die Verwaltung der COVID-19-Situation. Seit dem Virenausbruch im Januar hat Thailand insgesamt 2.907 Infektionen und 51 Todesfälle gemeldet, während sich 2.547 Patienten erholt haben und nach Hause gegangen sind.