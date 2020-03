PATTAYA: Für den Großraum Pattaya haben Gesundheitsbehörden elf Coronavirus-Fälle bestätigt.

In der Provinz Chonburi gab es acht weitere Infizierte, so dass die Gesamtzahl auf 38 stieg. Bei sieben Ausländern wurde das Virus diagnostiziert: zwei Briten und jeweils ein Patient aus Italien, Deutschland, Neuseeland, Schweden und Japan. 36 der 38 Infizierten befinden sich derzeit in Krankenhäusern, zwei haben sich von der Krankheit erholt. Achtzehn der Fälle beziehen sich auf einen Boxkampfabend am 6. März im Lumpinee Stadium in Bangkok, vier Patienten sollen sich in Pubs und Clubs mit dem Virus infiziert haben. Insgesamt 693 Personen stehen unter strenger Beobachtung. In der Stadt Chonburi hat es bisher 21 Fälle gegeben, in Sri Racha 2 und jeweils einen in Phanat Nikhom, Phan Thong und Sattahip. Ein Infizierter wohnt in Rayong.