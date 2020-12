BANGKOK: Die Covid-19-Infektionen, die sich vom Seafood-Markt in Samut Sakhon ausbreiteten, werden wahrscheinlich die Stimmung im Tourismus ruinieren und die Zahl der Inlandsreisen in diesem Jahr auf 95 Millionen drücken, glaubt die staatliche Tourismusbehörde (TAT).

Laut TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn wäre die Zahl der Inlandsreisen bis Ende des Jahres auf 100 Millionen gestiegen, wenn es keine Virusfälle in Samut Sakhon gegeben hätte. Die Agentur verfolgte den Plan, den Tourismusmarkt im Norden durch die Ausrichtung der Countdown-Feier in Chiang Mai anzukurbeln. Die TAT wird erneut mit dem Gouverneur der Provinz diskutieren müssen, ob die Veranstaltung abgesagt werden soll. Die Jahresendfeier in Bangkok wird von der Entscheidung der Privatwirtschaft abhängen.

Laut Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin der Thai Hotels Association, hat der Covid-19-Ausbruch in Samut Sakhon dazu geführt, dass Touristen ihre Reisepläne verschoben haben, um eine Ansteckung zu vermeiden. Hotelbuchungen seien storniert worden, Hoteliers erwarteten geringere Einnahmen während der Festtage.

Vichit Prakobgosol, Präsident der Association of Thai Travel Agents, rechnet in der ersten Hälfte des kommenden Jahres beim internationalen Tourismus mit einer positiven Entwicklung, da viele Länder Massenimpfungen durchführen würden. Diese Länder seien wichtig für den thailändischen Tourismus, wie China, Singapur, Taiwan, Hongkong, Japan und Südkorea.