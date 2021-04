BANGKOK: Vergnügungslokale im Bezirk Thonglor müssen schließen, um den Covid-19-Ausbruch in Bangkok und den umliegenden Provinzen zu bekämpfen, hat das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Montag angeordnet.

Das CCSA meldete am Montag 194 neue Infektionen, darunter 87 Fälle in und um Bangkok. Zwölf Personen wurden in Quarantäneeinrichtungen positiv getestet, darunter ein fünf Monate altes Kind. 69 der Fälle werden mit Entertainmentbetrieben in Verbindung gebracht - 45 in Bangkok, neun in Samut Prakan, sieben in Chonburi, zwei in Nonthaburi, zwei in Chumphon, und je einer in Samut Sakhon, Samut Songkhram, Sa Kaeo und Pathum Thani. 40 der Infektionen sind mit Unterhaltungsstätten im Bezirk Thonglor verbunden.

Laut des CCSA müssen die betroffenen Vergnügungsstätten für zwei Wochen schließen. Sollte sich die Situation verschlimmern, würden Entertainmentbetriebe pro Gebiet oder in den Provinzen geschlossen.

Das Covid-19-Impfstoff-Management-Komitee der Stadtverwaltung (BMA) wird 6.000 Dosen des Impfstoffs für Menschen mit hohem Risiko im Zusammenhang mit dem Thonglor-Cluster bereitstellen. Geimpft werden sollen Mitarbeiter der Gesundheitsdienste, Angestellte der Unterhaltungsbranche und Personen mit engem Kontakt zu Infizierten.