CHONBURI: In der Provinz Chonburi ist der letzte Covid-19-Patient als geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Provinz mit dem Touristenzentrum Pattaya ist somit zur „weißen Zone“ erklärt worden, also ohne registrierte Coronavirus-Fälle. In Pattaya hat es seit über drei Wochen keine neue Erkrankung gegeben.

Thailand setzte am Samstag den jüngsten Trend eines einstelligen täglichen Anstiegs der Covid-19-Fälle fort. Es wurden vier weitere Infektionen gemeldet, während ein Patient starb. Von den vier neuen Fällen sind drei thailändische Frauen - eine 36-Jährige aus Bangkok, eine 28-Jährige, die in einem Kaufhaus in Phuket arbeitete und in ihre Heimatstadt Prachinburi zurückgekehrt war, und eine Frau in Yala - der einzige männliche Patient stammte ebenfalls aus Yala. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle stieg auf 3.004, 2.787 Menschen sind genesen. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 56. Ein 68-jähriger thailändischer Geschäftsmann in Bangkok war der jüngste Todesfall.

Bei der Sitzung des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Samstag wurde auch der Plan erörtert, einige Standorte probeweise wiederzueröffnen und das Ergebnis auszuwerten. Die Regierung erwägt, mit der zweiten Phase der Lockerung der Abriegelung am Sonntag, 17. Mai, zu beginnen. Dann sollen Einkaufszentren und Kaufhäuser wieder ihre Tore öffnen.