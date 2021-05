PATTAYA: Vor dem Wat Chong Lom an der Sukhumvit Road in Naklua werden seit Sonntag Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Unter einem Zelt, das gegen Sonne und Regen schützen soll, halten Beamte Fahrer in Richtung und aus Richtung Pattaya an.

Getestet wird die Körpertemperatur der Fahrzeuginsassen. So soll die Ausbreitung des Coronavirus unterbunden werden. Die Provinz Chonburi ist ebenso wie Bangkok, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani und Samut Prakan seit Samstag eine dunkelrote Zone mit maximaler und strenger Covid-19-Kontrolle. In diesen Provinzen dürfen die Menschen ihre Zonen nicht verlassen, es sei denn, es ist notwendig. Das müssen die Verkehrsteilnehmer am Checkpoint auf der Sukhumvit Road nachweisen.