PATTAYA: Die Bezirksverwaltung Banglamung hat auf allen wichtigen Zu- und Ausfahrtsstraßen Pattayas Kontrollpunkte installiert, um die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie einzudämmen.

Mit den Checkpoints wollen die Behörden verhindern, dass Covid-19-Hochrisikogruppen, insbesondere ausländische Wanderarbeiter, unkontrolliert in die Stadt ein- oder ausreisen. Darüber hinaus dienen sie der Überwachung des Reiseverkehrs. Nicht nur im Großraum Pattaya, sondern in der gesamten Provinz Chonburi eingerichtet, wird an den Kontrollpunkten der Gesundheitszustand der ein- und ausreisenden Verkehrsteilnehmern überprüft.

Im Bezirk Banlamung, zu dem auch Pattaya gehört, befinden sich insgesamt sechs Checkpoints:



• Stadtauswärts, an der Polizeistation Banglamung



• Beim Big C South Pattaya



• An der Polizeistation Huai Yai



• Mitkamol-Kreuzung



• Stadtauswärts vor dem Büro des Highway-36-Bauprojekts



• Stadteinwärts, gegenüber der Polizeistation Banglamung