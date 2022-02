Covid-19-Behandlungszentrum für Kinder eröffnet

Foto: The Nation

BANGKOK: Für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren, die an Covid-19 erkrankt sind, wurde in der Nakhon Chai Si Road im Unterbezirk Kiak Kai im Bezirk Dusit ein medizinisches Behandlungszentrum eröffnet, teilte Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang am Sonntag der Presse mit.

„Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Bangkok steigt kontinuierlich an, insbesondere bei Kindern und Senioren. Einige Familien haben jedoch Schwierigkeiten, die Kinder zu isolieren oder sich um sie zu kümmern, weil sie beruflich eingeschränkt sind“, erklärte Gouverneur Aswin. „Das Zentrum steht deshalb Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren offen, die in Isolation behandelt und rund um die Uhr überwacht werden müssen“, erklärte Khun Aswin.

Auskünfte werden unter der Hotlines 1330 und 1669 erteilt sowie über LINE (@BKKCOVID19CONNECT).