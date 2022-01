Foto: The Nation

BANGKOK: Im Stadtteil Dusit wurde in der vergangenen Woche ein neues Covid-19-Feldkrankenhaus und -Quarantänezentrum eröffnet, in dem ausschließlich junge Patienten aus ganz Bangkok behandelt werden.

Das Zentrum wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Dusit, der Phraya Bhirom Bhakdi Foundation und der Boon Rawd Brewery eingerichtet.

„Das Projekt wird hauptsächlich durch das ‚Singha R-Sa‘-Team von Freiwilligen der Brauerei Boon Rawd unterstützt, die Trinkwasser, Fertiggerichte, PSA-Anzüge, N95-Gesichtsmasken und alkoholische Händedesinfektionsmittel gespendet haben“, informierte der Sprecher des Zentrums Thanin Nianhorm am Freitag der Presse.

Das Zentrum befindet sich an der Nakhon Chaisi Road im Unterbezirk Kiak Kai.

Gemäß den Daten des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) wurden zwischen dem 1. Dezember und 7. Januar in Bangkok mehr als 1.000 neue junge Covid-19-Patienten verzeichnet – vom Säuglingsalter bis zu 19 Jahren, was die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) dazu veranlasste, ein Behandlungs- und Quarantänezentrum speziell für Kindern einzurichten.

Die in dem Zentrum tätigen Mediziner werden nach Aussage von Khun Thanin vom 38th Public Health Office and Queen Sirikit National Institute of Child Health unterstützt.

Seit dem Ausbruch von Covid-19-Pandemie in Thailand haben die Phraya Bhirom Bhakdi Foundation und die Boon Rawd Brewery Ltd. über 250 Millionen Baht und mehr als 3 Millionen Flaschen Wasser für Krankenhäuser und Quarantänezentren im ganzen Land gespendet.