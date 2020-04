Covid-19: Thailands Corona-Krise dürfte im Juni vorüber sein – in anderen Ländern kann es November werden. Foto: The Nation

BANGKOK: Nach Einschätzung der Singapurer University of Technology and Design deuten die jüngsten Fallzahlen auf ein Ende des Covid-19-Ausbruchs in Thailand Mitte Juni hin.

Das Data Driven Innovation Laboratory, das mit der Universität verbunden ist, veröffentlichte jetzt Zahlen für das Ende von Covid-19 mit 97-, 99- und 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Danach erreichte Thailand 97 Prozent bereits am 26. April, am 7. Mai sollen es 99 Prozent und am 11. Juni 100 Prozent sein. Weiter heißt es, das Virus wäre weltweit erst im November dieses Jahres besiegt.

Das Center for the Covid-19 Situation Administration meldete am Mittwoch neun weitere Infektionen bei keinem neuen Todesfall. Es war der dritte Tag infolge mit einer Fallzahl unter 10. Die Gesamtzahl der infizierten Personen erreichte 2.947 und die der Toten lag weiter bei 54. 2.665 Patienten sind als geheilt entlassen worden, 228 werden noch behandelt. Laut der Thai Breastfeeding Center Foundation können infizierte Mütter das Virus nicht durch Stillen übertragen, aber sie empfiehlt den Frauen, einen gewissen Abstand zu ihren Säuglingen zu halten, indem sie Muttermilch abpumpen und die persönliche Hygiene aufrechterhalten.