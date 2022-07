Foto: The Nation

BANGKOK: Das Bangkok Christian College kehrt zum Online-Unterricht zurück, nachdem sich mehr als 700 seiner Studenten und Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert haben.

Nach acht Wochen Unterricht und Lernen im Klassenraum wurde ein drastischer Anstieg der Zahl der Covid-19-Neuinfektionen verzeichnet: 688 Schüler und 70 Angestellte haben sich mit Covid-19 infiziert, informierte Schuldirektorin Waraporn Subsomboon in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.

Zur Reduzierung der Zahl der Neuinfektionen habe die Schule eine fünftägige Schließung von Klassen beschlossen, in denen mehr als 10 Prozent aller Schüler infiziert sind.

Die Schule beschloss, den Online-Unterricht am 11. und 12. Juli 2022 sowie am 18. und 19. Juli 2022 fortzusetzen, während der Feiertage vom 13. bis 17. Juli 2022, so die Erklärung.

Der Unterricht vor Ort wird am 20. Juli 2022 wieder aufgenommen.

Das 1852 gegründete Bangkok Christian College ist eine angesehene private Jungenschule in Bangkoks Finanzviertel Silom.