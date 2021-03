BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat die Menschen, die zwischen dem 20. Februar und dem 13. März sechs Märkte im Bezirk Bang Khae besucht haben, aufgefordert, das städtische Gesundheitsamt über die Telefonnummer 02-203-2396 sofort zu kontaktieren, um sich auf Covid-19 untersuchen zu lassen, oder sich unter http//bkkcovid.bangkok.go.th/ für einen Test anzumelden.

Die Warnung vor einer Infektion mit dem Coronavirus wurde herausgegeben, weil 80 Besucher der sechs Märkte Siriseththanon oder Saeng Fah, Soon Kankha Bang Khae, Kitti, Pasom, Mai Bang Khae und Wonder positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Alle waren asymptomatisch.

Gouverneur Aswin Kwanmuang besuchte am Wochenende in Begleitung mehrerer Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde den Bezirk Bang Khae, um sich über proaktive Screening-Tests in der Gemeinde Ban King an der Phetkasem Soi 69 und auf dem Frischmarkt Khlong Kwang zu informieren. Dort wurden etwa 300 Händler auf Covid-19 getestet. Auf den Märkten wurden zudem etwa 1.400 Speichelproben genommen, die zur Analyse an die Abteilung für medizinische Wissenschaften geschickt wurden.

Das Büro für Öffentlichkeitsarbeit in Nakhon Pathom und das Covid-19-Informationszentrum in Nonthaburi gaben getrennt voneinander dringende Hinweise an die Menschen in den beiden Provinzen heraus, die die sechs Märkte im Bezirk Bang Khae von Bangkok besucht haben. Sie sollen sich in den nächstgelegenen Krankenhäusern zur Untersuchung melden.