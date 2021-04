BANGKOK: Eine ältere Frau mit Covid-19 ist Berichten zufolge gestorben, während sie auf einen Krankenwagen wartete, der sie von ihrem Haus im Bangkoker Bezirk Bang Kho Laem in ein Krankenhaus bringen sollte. Angeblich waren in Hospitälern keine freien Betten verfügbar.

Laut der Website Drama-addict lebten in dem Haus drei ältere Frauen, die alle positiv auf Covid-19 getestet wurden und auf Krankenwagen warteten, die sie in ein Hospital bringen sollten. In dem Bericht heißt es weiter, aufgrund der hohen Infektionsrate in Bangkok hätten die meisten Krankenhäuser keine Betten zur Verfügung. So müssten auch ältere Menschen auf den Transport warten, obwohl sie ein hohes Risiko für schwere Krankheitssymptome hätten.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Freitag die Rekordzahl von 2.070 Neuinfektionen und vier Todesfälle. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Covid-bedingten Todesfälle in Thailand auf 121.

Ein 84-jähriger Mann aus Bangkok, der keine chronischen Krankheiten hatte, wurde am 18. April positiv getestet und starb zwei Tage später. Der zweite Fall war ein 74-jähriger Mann in Songkhla mit Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen. Er war am 6. April mit einem Covid-Patienten in Kontakt gekommen und wurde am 10. April positiv getestet. Er erlag am Donnerstag dem Virus. Der dritte Todesfall war eine 29-jährige Frau in Samut Prakan, die an Fettleibigkeit litt. Sie hatte am 10. April Kontakt mit einem anderen Corona-Patienten und wurde am 16. April positiv getestet. Sie starb am Donnerstag. Der vierte Fall war ein 83-jähriger Mann in Samut Prakan mit Bluthochdruck, Diabetes und Herzproblemen. Er steckte sich bei einem anderen Patienten an, wurde am 9. April in ein Krankenhaus eingeliefert und starb am 22. April.

Von den 2.070 bestätigten Fällen waren die meisten, nämlich 740, in Bangkok, gefolgt von 237 in Chiang Mai, 125 in Chonburi und 79 in Samut Prakan. Mit Stand Freitag ist die Zahl der bestätigten Fälle in Thailand auf 50.183 gestiegen. Bis jetzt haben sich 30.189 erholt und wurden aus Krankenhäusern entlassen, 19.873 werden noch behandelt.

Mit 125 neuen Covid-19-Fällen meldete das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi am Freitagmorgen die höchste Zahl von Infizierten in dieser Woche. Und erneut führt der Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya die Liste der Fallzahlen an. Auf Banglamung entfielen 64 Fälle, auf die Stadt Chonburi 22, auf Sri Racha 13, auf Sattahip 6, auf Ban Bueng 5, auf Pan Thong und Bor Thong jeweils 4 und auf Phanat Nikhom 1. Sechs Patienten haben ihren Wohnort in anderen Provinzen. Die Gesundheitsbehörde sucht 98 Kontaktpersonen und hat 259 proaktive Tests durchgeführt.

87.465 Menschen haben aktuell ihre erste Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff erhalten, während 12.520 ihre zweite Impfung bekamen. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der verabreichten Dosen in Thailand auf 964.825.