Covid-19: 57 Tote und 5.420 Neuinfektionen

BANGKOK: Die Gesundheitsbehörden teilten am Dienstag mit, dass in Thailand in den vergangenen 24 Stunden 57 weitere Covid-19-Todesfälle und 5.420 Neuinfektionen verzeichnet wurden.



Damit stieg die Gesamtzahl der Todesfälle auf 2.333 und die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 294.653.

Übersicht zu den Covid-19-Fällen der letzten Tage: