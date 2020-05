Covid-19: 40 Menschen falsch getestet

In Thailand gab es in den vergangenen 24 Stunden nur einen neuen Fall von Covid-19. Foto: Khaosod

THAILAND: 40 Menschen hatten in der südlichen Provinz Yala bei Covid-19-Tests falsch-positive Ergebnisse.

Die ersten Untersuchungen in einem Labor in Yala zeigten für alle 40 Personen Coronavirus-Infektionen an. Bei einem Kontrolltest in einem Labor des medizinisch-wissenschaftlichen Zentrums in Songkhla stellte sich heraus, dass die 40 Frauen und Männer nicht infiziert waren. Sicherheitshalber haben die Behörden einen dritten Test veranlasst, um keinen Raum für Zweifel zu lassen.

Gesundheitsdienste untersuchen jetzt, was im Labor in Yala schiefgelaufen ist, da sich Testgeräte als kontaminiert erwiesen haben. Es gibt mehrere Faktoren, die potenziell zu falsch-positiven Ergebnissen beitragen können, einschließlich der Möglichkeit, dass die Geräte Spuren von Proben aus alten Tests oder einen instabilen Lauf hatten. Das Labor in Yala wird vorläufig nicht für Tests genutzt, und Proben werden stattdessen an das Labor in Songkhla geschickt.

Das Centre for Covid-19 Situation Administration bestätigte am Dienstag nur eine weitere Covid-19-Infektion. Die Zahl der infizierten Patienten beläuft sich jetzt auf 2.988, von denen 2.747 genesen und entlassen wurden, während 194 in Krankenhäusern behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 54. Der jüngste Fall ist ein zuckerkranker 45-jähriger Mann in der Provinz Narathiwat. Er war wegen einer religiösen Zeremonie ins Ausland gereist und hatte sich bei einer infizierten Person angesteckt.

Nach Angaben des Department of Disease Control gehören zu den bestätigten Fällen in Thailand zahlreiche Ausländer: Burmesen (53), Chinesen (34), Franzosen (29), Briten (21) und Menschen aus anderen Ländern (43). Seit dem 7. April wurden 50.741 Patienten untersucht. Von diesen wurden 767 als mit Covid-19 infiziert bestätigt. Neun Provinzen haben seit Beginn des Ausbruchs keine Fälle verzeichnet - Chainat, Trat, Singburi, Kamphaeng Phet, Nan, Phichit, Bueng Kan, Ranong und Satun.