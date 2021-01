Covid-19: 100.000 Frauen und Männer arbeitslos

BANGKOK: Mehr als 100.000 Arbeitnehmer haben ihren Job verloren oder wurden von der Arbeit suspendiert, da mehr als 6.000 Betriebe in 28 Provinzen der „Roten Zone“ im Zuge des neuen Ausbruchs von Covid-19 geschlossen wurden.

Versicherte Frauen und Männer, die aufgrund der Pandemie arbeitslos geworden sind, können laut Arbeitsminister Suchart Chomklin Entschädigungszahlungen beantragen. Arbeitslose, die nach dem Sozialversicherungsgesetz versichert sind, haben Anspruch auf Entschädigung nach einer ministeriellen Verordnung über Arbeitslosengeld im Falle höherer Gewalt, die durch den Ausbruch von Covid-19 nach dem Gesetz über übertragbare Krankheiten entsteht.

Nach der Verordnung, die am 19. Dezember in Kraft getreten ist, müssen versicherte Arbeitnehmer mindestens sechs Monate lang in den Sozialversicherungsfonds eingezahlt haben, bevor sie arbeitslos wurden. Sie haben Anspruch auf eine Leistung in Höhe von 50 Prozent ihres Tageslohns für den gesamten Zeitraum der Quarantäne, der Abriegelung oder der Schließung, jedoch nicht länger als 90 Tage am Stück. Die maximale Obergrenze des Tageslohns - 500 Baht pro Tag oder 15.000 Baht pro Monat - wird zur Berechnung der Entschädigung herangezogen.

Während des ersten Virenausbruchs wurden Entschädigungen im Wert von etwa 15 Milliarden Baht an mehr als 950.000 Arbeitslose ausgezahlt.