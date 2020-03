Countrysänger Joe Diffie stirbt an Folgen des Coronavirus

NASHVILLE: Der amerikanische Countrysänger Joe Diffie ist am Sonntag Opfer des Coronavirus geworden. Der 61-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen in den sozialen Medien über seine Erkrankung berichtet.

Nunmehr sei er an Komplikationen der Erkrankung mit Covid-19 gestorben, berichteten US-Medien am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf seinen Publizisten. Diffie hatte vor allem in den 90er-Jahren mit einer Reihe von Alben mit traditioneller Musik die Country-Charts gestürmt. Unter anderem hielt er mit Songs wie «Third Rock From The Sun» oder «Pickup Man» sowie «Bigger Than The Beatles» wochenlang die Spitze der Charts. Sein letztes Album «All In The Same Boat» erschien 2010. Im Vorjahr veröffentlichte er die Single «As Long As There's A Bar».