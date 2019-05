Countdown zum Festivalwochenende in Pattaya

Hundertausende Besucher werden es sich auch in diesem Jahr wieder in Liegestühlen am Strand an der Beach Road bequem machen und das Feuerwerk verfolgen. Foto: Jahner

PATTAYA: Langsam, aber sicher wird der Countdown zum Wochenende eingeläutet und das hat es diese Woche wirklich in sich! Denn am Freitag und Samstag präsentiert sich die Beach Road anlässlich des Pattaya International Fireworks Festival zwischen 15 Uhr und Mitternacht wieder als eine große, verkehrsberuhigte Festmeile.

Duell der Götter des Feuerwerks

Vier internationale Pyrotechnikerteams – USA, der Volksrepublik China, Russland, Großbritannien – plus Gastgeber Thailand werden erneut für einen Feuerzauber am Himmel sorgen, um sich mit Kreativität, Professionalität und Synchronität zur Musik als die Götter des Feuerwerks zu beweisen. Vor und nach dem explosiven Wettstreit wird mit Konzerten, Showaufführungen und einer großen Marktmeile für ausgelassene Festivalatmosphäre gesorgt. Die traditionell gute Stimmung mag auch Grund dafür sein, dass die Großveranstaltung – neben Songkran und dem Neujahrs-Countdown – als absoluter Publikumsmagnet gilt. So rechnet die Stadt Pattaya als Organisatorin des Festivals mit mehreren hunderttausend Besuchern.

Das Singha Food Fest wird parallel zum Feuerwerksfestival ausgerichtet. Foto: Boon Rawd Brewery

Bangkoks beliebtestes Food-Fest in Pattaya

Da Feiern bekanntlich hungrig macht, ist die Idee durchaus genial, dass parallel zum Feuerwerksfestival auf der Aktionsfläche des Einkaufszentrums CentralFestival Pattaya Beach das Singha Food Fest ausgerichtet wird. Das beliebteste Schlemmer-Festival Bangkoks ist erstmalig zu Gast in Pattaya. Spitzenköche namhafter Restaurants werden an über 20 Food Stations die Geschmacksknospen von Gourmets und Food Lovers in Wallung bringen. Auch bei dem Festival im Festival wird mit Konzerten bekannter thailändischer Bands für Stimmung gesorgt und mit der bekannten Bierbrauerei als Sponsor kann man sicher sein, dass der Gerstensaft in Strömen fließen wird.

Ohne Vorwarnung drehten die Behörden im letzten Jahr dem Festivalsponsor Leo die Zapfhähne ab und legten das Feuerwerksfestival trocken. Foto: PR Pattaya

Brauerei als Festivalsponsor vs. Alkoholverbot

Bleibt nur zu hoffen, dass die Behörden diesmal ein Auge zudrücken und nicht wieder ihre bürokratischen Muskeln spielen lassen, in dem sie im Hinblick auf das Alkoholverbot am Strand die Zapfanlagen des Sponsors beschlagnahmen. So geschehen beim Feuerwerksfestival im letzten Jahr, das von Leo Beer gesponsert wurde, das wie auch Singha Beer von der Boon Rawd Brewery gebraut wird. Vor diesem Hintergrund ist die Frage durchaus berechtigt, weshalb man sich auch in diesem Jahr wieder für eine Brauerei als Hauptsponsor entschieden hat? Ein Schelm, der Böses dabei denkt...

Hotels bieten Knallerpreise für Feuerwerksgäste

Wer noch auf der Suche ist nach einem Hotelzimmer für das Festivalwochenende, der sollte bei den nachfolgenden zwei Feuerwerks-Angeboten im Thai Garden Resort an der North Pattaya Road und Siam @ Siam Design Hotel Pattaya an der Second Road nicht lange zögern, sondern zuschnappen, bevor das Kontingent ausgeschöpft ist:

Das Siam @ Siam Design Hotel Pattaya lockt mit einer Zimmer-Promotion und natürlich seiner Skybar, auf der man das Feuerwerk stilvoll verfolgen kann. Foto: Siam@Siam

Das Thai Garden Resort bietet seine beliebten Deluxe Rooms mit Gartenblick zum Spezialpreis von 3.000 Baht net. (1 Nacht), 5.000 Baht net. (2 Nächte) und 6.000 Baht net. (3 Nächte) an. Im Preis inklusive ist das Frühstücksbuffet für zwei Personen. Erfahren Sie mehr über das Angebot!

Scharf kalkuliert hat auch das Siam @Siam Design Hotel Pattaya, das am Festivalwochenende seine populären Leisure Class Rooms für 5.500 Baht net. anbietet. Auch bei diesem Sparangebot ist das Frühstücksbuffet für zwei Personen inklusive. Obendrauf gibt es zudem vier Drinks gratis in der Skybar des Hotels.