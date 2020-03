ZÜRICH: Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus werden in Asien die anstehenden Qualifikationsspiele zur Fußball-WM auf spätere Termine verschoben. Das teilte der Weltverband FIFA am Montag mit. «Sofern die Sicherheit aller beteiligten Personen gemäß den vorgegebenen Standards geschützt ist», und alle Beteiligten zustimmen, dürfen die betroffenen FIFA-Mitgliedsverbände aber dennoch um eine Spielerlaubnis im März (23. bis 31.) und Juni (1. bis 9.) bitten.

An der Qualifikation der asiatischen Konföderation nahmen ursprünglich 46 Teams teil, in der laufenden zweiten Runde sind noch 40 Nationen im Rennen. Bei der WM in Katar stehen der AFC 4,5 Plätze zu, der Gastgeber ist automatisch qualifiziert.

«Die FIFA und die AFC werden die Lage hinsichtlich Covid-19 weiter genau verfolgen und bei Bedarf weitere Änderungen am Spielplan der asiatischen Qualifikation (...) beschließen, um die Sicherheit und Gesundheit aller beteiligten Personen zu garantieren», teilte der Weltverband mit.

Die anstehenden Qualifikationsspiele für die Olympischen Fußballturniere finden wie geplant statt. Nur das Entscheidungsspiel zwischen Südkorea und China wird neu zwischen dem 1. und 10. Juni 2020 angesetzt.