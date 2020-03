Panikverkäufe drücken Dax unter 10.000 Punkte

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.20 | Aktualisiert um: 20:29

FRANKFURT/MAIN: Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Dax büßte gleich zum Handelsstart mehr als 500 Punkte ein und sackte unter 10 000 Punkte. Die bereits strapazierten Nerven der Anleger liegen blank. Die Weltgesundheitsorganisation stuft die sich weltweit verbreitende Virusseuche als Pandemie ein. Außerdem verhängten die USA einen Einreisestopp für einen Großteil der Europäer.

Nach einem Einbruch im deutschen Leitindex um zeitweise 7 Prozent beruhigte sich der Markt zuletzt etwas. Gegen Mittag standen ein Minus von 5,63 Prozent auf 9850,83 Punkte um und fiel auf den tiefsten Stand seit Sommer 2016. In nicht einmal einer Handelswoche hat er nun bereits 16 Prozent eingebüßt. Seit Mitte Februar geht die Angst vor den wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus an den Finanzmärkten um. Der Dax hat in dieser Zeit inzwischen rund 30 Prozent an Wert verloren. Das keine vier Wochen zurückliegende Rekordhoch bei knapp unter 13.800 Punkten ist meilenweit entfernt.

Der MDax verlor am Donnerstag 6,41 Prozent auf 21 187,18 Punkte und der EuroStoxx 50 sackte um 5,89 Prozent ab. Bereits an Asiens Börsen war es am Morgen steil abwärts gegangen. In den USA weist der Future auf den Dow Jones Industrial ebenfalls auf einen sehr schwachen Börsenstart an der Wall Street, nachdem der Dow bereits am Vortag fast 6 Prozent eingebüßt hatte. Die Flucht in «sicherere Häfen» ging derweil weiter: Die Kurse von Staatsanleihen stiegen, die Renditen fielen. Der Kurs des Euro indes pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten.

«Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus. Die gestrigen Ankündigungen aus dem Weißen Haus schürten mehr Angst, als dass sie die Investoren beruhigen konnten», sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Reisebeschränkungen für Europäer von einem «massiver Eingriff». Beim Konjunkturpaket sehe es zugleich so aus, als würden die Anleger Trump erst glauben, wenn er Fakten auf den Tisch legt, ergänzte er.

«Heute ist Christine Lagarde am Zug. Die Aufgabe der EZB-Präsidentin ist nicht einfach. Die Börsianer positiv zu überraschen, dürfte extrem schwierig werden», so Altmann. An diesem Nachmittag entscheidet die EZB über die Zinsen. Eine kleine Zinssenkung oder eine weitere Aufstockung des Anleihekaufprogramms dürfte seines Erachtens nicht reichen.

In den wichtigen deutschen Indizes, dem Dax, MDax und SDax gaben alle Aktien nach. Besonders unter Abwärtsdruck stand erneut die Freizeit- und Reisebranche. Hierzulande brachen die Papiere der Lufthansa um 9,3 Prozent ein.

Den Papieren des Flughafenbetreibers Fraport erging es im MDax mit minus 6,3 Prozent kaum besser. Sie standen zudem auch mit Verkehrszahlen im Blick. Die Virussorgen schlugen im Februar am Frankfurter Flughafen durch: Die Passagierzahl ging vor allem in der letzten Woche zurück und diese negative Dynamik setzte sich in der ersten Märzwoche dann verstärkt fort. Die Titel des Flugzeugbauers Airbus sackten um knapp 8,3 Prozent ab.

Trotz gestiegener Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr gaben die Anteile des Versorgers RWE im Dax um 8,9 Prozent nach. Analysten monierten den unter den Erwartungen liegenden Dividendenvorschlag für 2020. Zudem hätten insbesondere die Ziele für 2022 enttäuscht.

Top-Ökonomen fordern mehr Hilfen für Wirtschaft

BERLIN: Die Corona-Krise weckt mehr und mehr Erinnerungen: An die Finanz- und Wirtschaftskrise vor mehr als zehn Jahren und an die heiße Phase der Euro-Schuldenkrise. Was sollte die Regierung tun?

Führende Ökonomen fürchten einen «Corona-Schock» für die deutsche Wirtschaft mit massiven Folgen - und haben die Bundesregierung zu entschlossenerem Handeln aufgefordert. Viele Firmen drohten unverschuldet in eine Krise zu geraten. Die Gefahr: Auch die Verbraucher könnten zunehmend verunsichert sein und Anschaffungen auf die lange Bank schieben. Das könnte die «Abwärtsspirale» der Wirtschaft noch verstärken, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Mittwoch in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versicherte: «Wir werden das, was notwendig ist, tun.» Entscheidend sei, dass Deutschland gut durch die Situation komme. Merkel sprach von einer außergewöhnlichen Lage. Man werde dann am Ende schauen, was das für den Bundeshaushalt bedeute. Damit machte die Kanzlerin deutlich, dies könne eine mögliche Lockerung der «Schwarzen Null» bedeuten - damit ist ein Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung gemeint.

Die Ökonomen forderten, wenn erforderlich, müsse von der «Schwarzen Null» abgewichen werden. Es müsse alles getan werden, um Liquiditätsengpässe bei Firmen zu vermeiden. Sie verwiesen auch darauf, dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eine Ausnahme für Krisenlagen vorsehe. Als «letzte Möglichkeit» müsse sich der Staat an Firmen beteiligen - wenn es nicht gelingen sollte, die Ausbreitung der wirtschaftlichen «Schockwellen» einzudämmen, so dass es in größerem Stil zu Unternehmensinsolvenzen käme. Dies wäre vergleichbar zur Rettung von Banken in der Finanzkrise 2008/2009.

Peter Bofinger von der Universität Würzburg wies auf die zentrale Bedeutung der Psychologie in jeder Krise hin. Die Bundesregierung müsse klar und deutlich formulieren, dass sie in der Lage sei, die Folgen der Epidemie einzudämmen. Bofinger erinnerte an die legendäre Aussage von Mario Draghi im Sommer 2012. Der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank hatte auf dem Höhepunkt der Euroschuldenkrise die Eurozone mit dem Versprechen stabilisiert, «die EZB wird alles tun, um den Euro zu retten» («Whatever it takes»).

Die EZB mit Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde an der Spitze könnte bereits an diesem Donnerstag Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschließen. Eine Leitzinssenkung kommt nicht in Betracht, weil der Leitzins, zu dem sich Banken mit EZB-Geld versorgen, bereits seit mehreren Jahren bei null Prozent liegt. Denkbar ist, dass die EZB ihren Einlagezinssatz von bislang minus 0,5 Prozent weiter um 0,1 Punkte drücken könnte. Außerdem könnte sie das Volumen ihrer Anleihekäufe erhöhen und so mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf schleusen.

Bereits jetzt springen immer mehr Notenbanken der Wirtschaft in der eskalierenden Covid-19-Krise zur Seite - am Mittwoch verkündete die Bank of England nach einer außerordentlichen Sitzung, dass der britische Leitzins um 0,5 Punkte auf 0,25 Prozent gesenkt wird. Die japanische Notenbank hatte bereits Anfang März das nationale Finanzsystem mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Die US-Notenbank als «Flaggschiff im Geleitzug der globalen Zentralbanken» ist bereits mehrfach aktiv geworden.

Die Ökonomen fordern aber auch von Seiten des Staates mehr Hilfen für die Wirtschaft. So sollten neben Kreditprogrammen Steuern gestundet werden, um Unternehmen Spielräume zu geben, heißt es. Es müsse alles getan werden, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden und Insolvenzen zu verhindern. Das Papier stammt von Volkswirten wie Fuest, dem früheren «Wirtschaftsweisen» Bofinger sowie dem Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, Gabriel Felbermayr.

Die Koalition hatte bereits Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld auf den Weg gebracht. Daneben will sie in dieser Woche über eine mögliche Aufstockung von Kreditprogrammen oder Bürgschaften beraten - damit Firmen geholfen werden kann, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, weil Aufträge weggebrochen sind. Merkel will am Freitagabend mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über weitere Maßnahmen beraten. Ziel sei es, dann einen «Instrumentenkasten» zu haben, sagte sie.

Gefordert wird auch, dass die bisher für Anfang 2021 geplante Abschaffung des Soli für 90 Prozent der Zahler auf den Sommer vorgezogen wird. Dies erhöhe die verfügbaren Einkommen weiter Teile der Bevölkerung. Der Konsum der privaten Haushalte steht für mehr als die Hälfte des deutschen Bruttoinlandsproduktes - und hatte sich in den vergangenen Jahren als entscheidende Stütze der Konjunktur erwiesen.

Fuest sprach von einer «Erwartungskrise». Das bedeutet: Weil Verbraucher sich Sorgen um ihren Job machen, geben sie erst einmal weniger aus - dies könnte zu Lasten des Konsums gehen. Firmen erwarten, dass anderer Firmen in Schwierigkeiten geraten und zögern mit Aufträgen. Und schließlich könnten Banken erwarten, dass Firmen Schwierigkeiten haben, Kredite zu erfüllen.

Wegen der Corona-Krise drohen deutliche Rückgänge beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, wie Institute und Wirtschaftsverbände bereits deutlich gemacht hatten. Das Risiko einer Rezession in der Gesamtwirtschaft sei deutlich gestiegen. Zuletzt war Europas größte Volkswirtschaft 2009 als Folge der Finanzkrise geschrumpft. Bedeutende Teile der Industrie sind bereits im vergangenen Jahr in eine Rezession geschlittert.

Besonders betroffen von den Folgen der Corona-Epidemie sind die Tourismusbranche, Hotels und Gaststätten sowie die Messewirtschaft - aber auch die Industrie, weil es Liefer- und Produktionsengpässe gibt. Die Erwartungen für das Wachstum der Weltwirtschaft sind gesenkt worden. Das belastet die exportstarke deutsche Industrie.

Tokios Börse bricht erneut ein

TOKIO: Asiens Leitbörse in Tokio ist am Donnerstag angesichts wachsender Sorgen über die Folgen des Coronavirus erneut eingebrochen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte sackte um mehr als 1.000 Punkte ab und durchbrach die psychologisch wichtige Marke von 19.000 Punkten. Kurz nach 11.00 Uhr Ortszeit notierte das Börsenbarometer einen massiven Abschlag von 1015,63 Punkten oder 5,23 Prozent beim Zwischenstand von 18.400,43 Zählern. Das ist der niedrigste Stand seit April 2017.

Ausverkauf an asiatischen Börsen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/BANGKOK: Nach dem US-Einreisestopp für die meisten Europäer sind auch die asiatischen Börsen am Donnerstag wieder eingebrochen. Hinzu kam eine von Indien verhängte Einreisesperre für alle Touristen. Der indische Leitindex Sensex verlor mehr als 6 Prozent.

Besonders schlimm erwischte es die thailändische Börse in Bangkok mit einem Minus von fast 9 Prozent. In Thailand kollabiert der für die Wirtschaft so wichtige Tourismus. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen liegt in dem südostasiatischen Land noch unter 100, steigt aber.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 4,41 Prozent tiefer auf 18.559,63 Punkten. In China ging es für den CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 1,92 Prozent auf 3.950,91 Punkte nach unten. Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt um rund dreieinhalb Prozent auf 24.368 Punkte.

Chemiebranche im Sog von Coronavirus und Konjunkturschwäche

FRANKFURT/MAIN: Handelskonflikte und die schwache Nachfrage der Industrie in Deutschland machen der Chemie schon länger zu schaffen. Angesichts der Corona-Pandemie fürchtet die Branche nun schlechtere Geschäfte. Sie fordert mehr Hilfe von der Politik.

Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie sieht kein Ende ihrer Branchenflaute. Während wichtige Industriekunden wie die Autohersteller weniger Chemieprodukte nachfragen, bleiben die Konjunkturaussichten trübe - und das Coronavirus verschärft die Lage.

Dieses Jahr dürften Produktion und Umsatz stagnieren, erklärte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag. In der konjunktursensiblen Chemie allein betrachtet sei mit deutlichen Rückgängen zur rechnen. «Die Auswirkungen der Corona-Epidemie werden die exportorientiert deutsche Industrie und damit auch die Chemie zu spüren bekommen», sagte Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

Mit dem Coronavirus sei ein gravierendes Risiko für die Weltwirtschaft dazugekommen, sagte Große Entrup in Frankfurt. Mit jedem Tag, den die Epidemie andauere, wüchsen die wirtschaftlichen Folgen nicht nur in China. Die fehlende Nachfrage und Ausfälle in Lieferketten träfen auch andere Länder. Zugleich seien die Probleme in wichtigen Abnehmerbranchen nicht gelöst. In der Autoindustrie etwa, die etwa Lacke und Kunststoffe verarbeitet, zeichne sich keine Ende der Talfahrt am. «Damit steht das Inlands- und Europageschäft unter sehr schwierigen Vorzeichen.»

Die Coronavirus-Krise in China sei bei den deutschen Chemie- und Pharmafirmen noch nicht so zu spüren. «Kurzarbeit ist noch kein flächenmäßiges Phänomen», sagte Große Entrup. Probleme in den Lieferketten zeigten sich bei einigen Substanzen wie Desinfektionsmitteln. Die Debatte, ob Wirkstoffe für Antibiotika wieder stärker in Europa produziert werden müssten, statt in Indien und China, müsste geführt werden. Dann sei aber auch mit steigenden Preisen zu rechnen, so der VCI-Hauptgeschäftsführer.