Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.20

BANGKOK: Gesundheitsbehörden haben den ersten Fall einer Übertragung des neuen Coronavirus von Mensch zu Mensch innerhalb Thailands bestätigt.

Die Gesamtzahl der Fälle stieg auf 19, die zweithöchste nach China. Der erste Patient, der sich im Königreich mit dem Virus infizierte, ist ein Taxifahrer, sagte Tanarak Pipat, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Krankheitskontrolle. Der Mann habe sich offensichtlich von einem kranken Reisenden aus China mit dem Virus angesteckt. Die Behörden haben 13 Personen, darunter drei Familienmitglieder, mit denen der Taxifahrer in Kontakt kam, untersucht. Keiner von ihnen wurde positiv auf das Virus getestet. „Das allgemeine Infektionsrisiko in Thailand ist immer noch gering, aber die Menschen sollten Vorkehrungen treffen, um sich selbst zu schützen", fügte Tanarak hinzu.

Der Taxifahrer ist einer von fünf weiteren Coronavirus-Fällen, die am Freitag in Thailand bestätigt wurden. Sieben Infizierte haben sich inzwischen erholt und sind nach Hause geflogen, während zwölf noch in Krankenhäusern behandelt werden. Alle bis auf zwei Fälle sind chinesische Touristen, teilte die Gesundheitsbehörde weiter mit.

In sechs Ländern außerhalb Chinas gab es mindestens neun Fälle von Übertragung von Mensch zu Menschen: in den USA, in Deutschland, in Japan, in Südkorea, in Vietnam und jetzt in Thailand. Die Weltgesundheitsorganisation untersucht Fälle einer Übertragung von Mensch zu Menschen außerhalb von Wuhan, was darauf hindeuten könnte, dass sich das Virus möglicherweise schnell weiter ausbreitet.