Coronavirus trifft Tourismus schwer

Von: Björn Jahner | 04.02.20

Am Suvarnabhumi Airport wurden die Sicherheitsvorkehrungen gegen das Coronavirus spürbar erhöht. Fotos: The Nation

THAILAND: Der Thailändische Tourismusrat schätzt, dass die Coronavirus-Krise dem Königreich voraussichtlich mindestens 50 Milliarden Baht an entgangenen Tourismuseinnahmen kosten wird, nachdem China ein Ausreiseverbot für Bürger der betroffenen Städte erlassen hat.

Die geschätzten Verluste basieren auf den durchschnittlichen Ausgaben von 50.000 Baht pro chinesischem Touristen, der Thailand besucht, informierte der Ratsvorsitzende Chairat Trairatttancharatphon. Sollte der Virusausbruch länger als erwartet andauern, werden die Auswirkungen auf die thailändische Tourismusindustrie noch erheblicher sein, warnte er. Gemäß Khun Chairat seien kleine und mittelständische Tourismusunternehmen von dem Virusausbruch stärker betroffen als große Tourismusunternehmen, da sie über weniger Kapital verfügen. Der Rat setzt seine Hoffnung auf die Regierung, die aufgefordert wurde, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen des Virus auf den Tourismus zu lindern.

Krisenmanagement statt Panikmache

Gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden forderte der Tourismusrat Einheimische und Urlauber in beliebten Touris­tendestinationen – darunter Chiang Mai, Phuket, Krabi, Pattaya und Koh Samui – auf, sich vor der Ansteckung mit dem Virus durch das Tragen einer Gesichtsmaske und häufiges Händewaschen zu schützen. Zudem sollten unnötige Besuche in überfüllten öffentlichen Bereichen vermieden werden.

Zur Drucklegung der vorliegenden Ausgabe am 27. Januar kündigte Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn ein Treffen mit der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) und Tourismusunternehmen an, um den Umgang mit der Situation zu besprechen. Am Treffen beteiligt waren auch Reiseagenturen, Fluggesellschaften und Hoteliers.

Die TAT traf sich zudem mit den wichtigen Tourismusunternehmen im Land, insbesondere den Mitgliedern des Verbandes der thailändischen Reiseagenturen, um zu erörtern, wie man sich im Hinblick auf das Tourismusmarketing der Situation bestmöglich anpassen könne.

Alle Schalter der Airlines und der Immigration in den Flughäfen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Kittikorn Kewkacha, Vorstandsvorsitzender von Phuket FantaSea Plc, Betreiberunternehmen des bekannten gleichnamigen Kultur-Themenparks in Phuket, zeigte sich optimistisch, dass die Virussituation bald unter Kontrolle gebracht werden könnte. Sein Unternehmen stelle sich Tag für Tag neuen Herausforderungen, erklärte er in der „Bangkok Post“. Khun Kittikorn betonte, dass die Tourismussituation in Phuket im Gegensatz zu anderen Urlaubsgebieten im Land in diesem Jahr sogar noch besser sei als im Vorjahr.

Thailandurlaub stornieren?

Viele E-Mails verunsicherter Leser/-innen erreichten die Redaktion des Magazins DER FARANG kurz vor Drucklegung der vorliegenden Ausgabe. Viele fragten, ob sie wegen der Coronavirus-Krise ihren geplanten Thailandurlaub vorsichtshalber stornieren sollten und baten um eine Einschätzung der Situation.

Die Redaktion ist der Meinung: Da die wahre Schwere des Ausbruchs noch nicht bekannt ist, ist es unmöglich, die Auswirkungen dieser Ausbreitung vorherzusagen und eine Empfehlung auszusprechen. Wenn man aber die Präventivmaßnahmen der Gesundheitsbehörden befolgt, wie häufiges Händewaschen und das Tragen einer Gesichtsmaske in öffentlichen Verkehrsmitteln, und große Menschenansammlungen meidet, kann man unter Beachtung dieser Einschränkungen trotz Coronavirus-Gefahr einen erholsamen Thailandurlaub verbringen. Bisher sind nur wenige isolierte Fälle in Thailand bekannt (bis zur Drucklegung der vorliegenden Ausgabe am 27. Januar acht Fälle) und alle Erkrankten befinden sich in Quarantäne. Auch muss betont werden, dass die thailändischen Behörden schnell reagiert und Maßnahmen eingeleitet haben, um die Verbreitung der Viruskrankheit zu verhindern. So werden an allen Flughäfen des Landes Fiebermessungen durchgeführt und die wichtigsten internationalen Luftdrehkreuze im Land wurden mit Wärmescannern ausgestattet. Die Entscheidung muss dennoch jeder selbst treffen, ob er die – wenn auch niedrige – Gefahr einer Infektion eingehen will oder nicht.

Coronavirus

Das neue Virus gehört zur selben Art wie das Virus, das 2002/2003 die SARS-Pandemie ausgelöst hat. Damals kamen etwa 800 Menschen dadurch ums Leben. Das neue Virus soll nach derzeitigem Stand eine harmlosere Variante sein. SARS-Viren gehören zu den Coronaviren, die oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen verursachen. Allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie MERS dazu. Eine Pandemie ist eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Es wird vermutet, dass die Quelle des Coronavirus ein Wildtier auf einem Fischmarkt in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan war.

Im DER-FARANG-Newsportal halten wir unsere Leserschaft über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.