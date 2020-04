Von: Björn Jahner | 25.04.20

Im Grand Bella Hotel in Zentral-Pattaya werden während der Abriegelung der vorübergehend stillgelegten Touristenmetropole Tausende Menschen auf eine Infizierung mit dem Coronavirus getestet. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Während vor den Toren der Stadt an acht bewachten Kontrollstellen der Zugang nach Pattaya-City überwacht wird, mit dem Ziel sicherzustellen, dass keine neuen Besucher in die Touristenmetropole reisen und dadurch die Coronavirusgefahr erhöhen, nutzen Beamte der Seuchenschutzbehörde, der Abteilung für Krankheitskontrolle und des Gesundheitsamtes die Schließung der Stadt, um Coronavirus-Tests an Personen durchzuführen, die als Hochrisikogruppen gelten. Dazu zählen:

• 1. Personengruppen, die in erster Linie mit Touristen und Ausländern arbeiten, wie z.B. Hotel-, Bank- und Barpersonal, Taxifahrer, Supermarktbedienstete und Angestellte in Minimärkten wie 7-Eleven oder FamilyMart aber auch Wanderarbeiter und einige Polizeibeamte.

• 2. Einzelpersonen, die vor kurzem nach Pattaya gekommen sind – sowohl ausländische als auch einheimische Touris­ten, - die sich vorher in einem Hochrisikoland oder in einem Gebiet aufgehalten haben, das von den Behörden als rote Zone ausgewiesen wurde, wie z. B. die Insel Phuket.

• 3. Berufstätige Personen, die an einem Arbeitsplatz beschäftigt sind, an dem zuvor ein bestätigter Virusfall (Angestellte oder Kunde) entdeckt wurde.

• 4. Personen, die in einem Condominium-Gebäude oder einem Hotel wohnen, wo zuvor ein bestätigter Fall entdeckt wurde.

Der Schwerpunkt des kostenlosen Tests für Hochrisikogruppen liegt derzeit auf thailändischen Staatsbürgern, Ausländer werden nur in verschiedenen Fällen akzeptiert. Alle thailändischen Staatsbürger erhalten bei einem positiven Testergebnis eine kostenlose medizinische Behandlung, Ausländer müssen für die Behandlungskosten selbst aufkommen, wenn sie keine Arbeitserlaubnis haben (weitere Infos dazu auf Seite 3). In Pattaya kommt nach Aussage der Gesundheitsbehörden ein neues Testverfahren zum Einsatz, ein sogenannter „Lamp“-Test, der bereits nach 45 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis liefern soll.

Thailändische Staatsbürger, die sich testen lassen möchten oder eine Person kennen, für die ein Test empfehlenswert ist, erhalten weitere Auskünfte unter der Rufnummer 038-429.166 sowie über die Hotline 1422 des Department of Disease Control. Die Coronavirus-Tests werden im Grand Bella Hotel in Pattaya Klang durchgeführt, in dem ein temporäres Feldlazarett eingerichtet wurde.