PATTAYA: Bali Hai, Beach Road, Soi LK Metro, Walking Street… – hier ist eigentlich viel los. Seitdem die meisten Airlines ihr Flugangebot nach Thailand eingestellt haben und das Königreich seine Grenzen für Ausländer dichtgemacht hat, ist nichts mehr wie zuvor. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 (COVID-19) treffen die Touris­tenmetropole Pattaya ins Mark und haben die Stadt, die niemals schläft, in Tiefschlaf versetzt.

Die COVID-19-Krise und die ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus haben in Pattaya zu Geschäftsschließungen und einer dramatischen Kündigungswelle historischen Ausmaßes geführt. Es setzte eine Massenabwanderung zehntausender Arbeiter aus der Entertainmentindustrie und aus dem Gastgewerbe in die Provinzen ein, die von einem Tag auf den anderen ihren Job verloren hatten.

Fast alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens und nahezu alle Einwohner Pattayas sind von den Auswirkungen der COVID-19-Krise betroffen: Unternehmen sämtlicher Branchen sehen sich zur (temporären) Schließung gezwungen und haben ihre Mitarbeiter entlassen; Straßenhändlern und -küchen fehlt es an zahlungskräftigen Kunden und Tagelöhner finden keine Beschäftigungen, um irgendwie finanziell über die Runden zu kommen. Ungeachtet davon müssen aber immer noch Schulden getilgt, Kredite abbezahlt, die Familie ernährt und alltäglich anfallende Ausgaben gestemmt werden. Die Liste ließe sich beliebig lange fortsetzen.

Virusausbruch folgt Arbeitslosenwelle

Das Coronavirus hat den Tourismus als einzigen Wirtschaftszweig Pattayas auf einen Schlag komplett zum Erliegen gebracht. Für die Einwohner, von denen mehr als 80 Prozent ihr Einkommen in der Tourismus- und Entertainmentindustrie bestreiten, bedeutet das „Licht aus“ in den Bars auch „Geld aus“ im Portemonnaie. Wohlwissend, dass durch ihre Rückkehr in die Provinzen die dortige Virusgefahr steigen wird, sehen zehntausende Arbeitslose aus Entertainment und Gastgewerbe keinen anderen Ausweg. Als Niedriglöhner kamen sie bereits vor Jobverlust gerade mal so über die Runden. Sie argumentieren, dass sie durch die im Vergleich zum Land viel höheren Lebenskosten in Pattaya dazu gezwungen sind, in ihre Heimatprovinz zurückzukehren.

Keine Menschenseele am Pattaya Beach. Ob hier ein Ausländer die Stadt auf dem Seeweg verlassen will ist nicht bekannt. Ein vor dem Jetski abgestellter Koffer lässt die Vermutung zu. Fotos: Jahner

Den Sicherheitsbehörden bereitet die sich zuspitzende Situation berechtigterweise Kopfzerbrechen. Bereits zwei Wochen nach der Schließung der Unterhaltungsbranche wurde die Stadt von einer Welle der Kriminalität in Form von bewaffneten Raubüberfällen überrollt. Eine prekäre Situation zum ungünstigsten Zeitpunkt, wenn man bedenkt, dass derzeit fast alle Menschen wegen der Virusgefahr eine Gesichtsmaske tragen und das Gros der Sicherheitskräfte rund um die Uhr an Straßenkontrollpunkten im Einsatz ist, um das Reiseverhalten sowie den Gesundheitszustand der Bevölkerung zu überwachen. Leichtes Spiel für Kriminelle, die auch vor Schusswaffengebrauch nicht zurückschrecken.

Maschinengewehre gegen Überfälle

Pattayas Polizeichef Pol. Col. Khemmarin Pissamai zögerte nicht lange und reagierte auf die Zunahme bewaffneter Raubüberfälle auf Banken, Juweliere und 24-Stunden-Minimärkte mit Abschreckung und Präsenz schwerbewaffneter Einsatzkräfte in Gebieten, in denen sich potenzielle Ziele für Überfälle befinden. An Kriminelle richtete er eine unmissverständliche Nachricht: „Egal, wie riskant die Einsätze oder wie müde wir sind, alle Beamten der Polizeiwache von Pattaya City werden Opfer erbringen und sich der Sicherheit der Einwohner widmen, um ihr Leben und ihr Eigentum zu beschützen sowie die Harmonie in der Stadt zu wahren.“

Alltag unterliegt vielen Beschränkungen

Perfektes Urlaubswetter: Strahlend blauer Himmel bei tropischen 34 Grad. Doch die Liegestühle bleiben leer.

Dass es hinter den Kulissen der Provinzverwaltung Chonburi ordentlich brodelt und die Situation als ernst einzuschätzen ist, darauf deutet die Zunahme der Anordnungen hin, die von Chonburis Gouverneur Pakarathorn Thienchai seit dem Inkrafttreten der Notstandsgesetzgebung fast im täglichen Rhythmus erlassen werden. Die Beschränkungen und Verbote zielen darauf ab, einer weiteren Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken und die öffentliche Sicherheit in der Krisensituation aufrechtzuerhalten. Auch wenn die Notstandsgesetze von Provinz zu Provinz variieren, haben sie eine klare Aussage an die Menschen: Bleiben Sie zu Hause. Die Regierung ruft die Bevölkerung zur Unterstützung auf und appelliert, sich selbst und seine Mitmenschen zu schützen, indem man Wohnung oder Haus nur in den dringendsten Fällen verlässt. Mit der landesweiten nächtlichen Ausgangssperre von 22.00 bis 04.00 Uhr und einer Reihe weiterer Beschränkungen des öffentlichen Lebens wird ohnehin dafür gesorgt, dass dieser Aufforderung Folge geleistet wird. So wurden Handel und Gastronomie oder anderweitige Einrichtungen mit hohem Besucheraufkommen geschlossen oder in ihren Öffnungszeiten reduziert. In der Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört, gelten unter anderem nachfolgende Beschränkungen:

• Alle Entertainmentbetriebe (u.a. Bier- und Go-Go-Bars, Nachtclubs, Diskotheken, etc.), Spas, Sportstätten und Massagesalons, bleiben geschlossen, bis sich die Virussituation verbessert hat.

• Super- und Minimärkte dürfen keine alkoholischen Getränke* mehr nach 18.00 Uhr verkaufen. Damit soll unterbunden werden, dass sich insbesondere jüngere Bevölkerungsteile mit Alkohol einde­cken, um sich in öffentlichen Bereichen zu treffen oder Privatpartys zu organisieren. Denn laut Notstandsgesetz sind alle Gruppenaktivitäten verboten.

(*Anm. d. Red.: Der Verkauf alkoholischer Getränke wurde bis zum 30. April per Notstandsverordnung nach der Drucklegung dieses Artikels aus der Ausgabe FA08/2020 verboten)

• Restaurants müssen, wie auch viele andere Branchen mit Publikumsverkehr, schließen, dürfen jedoch Speisen zum Mitnehmen oder einen Lieferservice anbieten.

• Ebenfalls geschlossen sind private Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Touristenattraktionen wie der Nong Nooch Tropical Garden oder der Pattaya Floating Market.

• Shopping Malls unterliegen ebenfalls der Schließung, lediglich Banken, Apotheken und Supermärkte dürfen in den Einkaufszentren geöffnet haben.

Geisterstunde bereits am Nachmittag

Sonnenschirme aufbauen und abbauen. Auch ohne Gäste tägliche Routine. Foto: epa/Narong Sangnak

Wer sich mit eigenen Augen davon überzeugen möchte, wie hoch der wirtschaftliche Schaden für Pattaya ist, der unternimmt einen Spaziergang* vom Delfinkreisverkehr hinunter zum Strand und kann ziemlich sicher sein, dass er den gesamten Pattaya Beach – vom Dusit Thani Hotel bis zur Walking Street – fast ganz für sich allein hat. Keine Menschenseele weit und breit. Ein ähnliches Bild auf den Straßen: Wo sich ansonsten die Blechlawine kilometerlang staute oder aber man noch vor wenigen Monaten sein Leben aufs Spiel setzte, wenn man zu Fuß die Straße überqueren wollte, können Fußgänger heute gemächlich die Straßenseite wechseln, ohne vorher nach rechts und links zu schauen.

(*Anm. d. Red.: Alle Strände in der Provinz Chonburi, einschließlich Pattaya,wurden per Notstandsverordnung nach der Drucklegung dieses Artikels aus der Ausgabe FA08/2020 gesperrt)



Doch nicht nur Expats, die bereits seit vielen Jahren in Pattaya leben, auch die Einheimischen bestätigen, dass sie bisher nichts dergleichen gesehen hätten. „Ich würde sagen, dass dies die schlimmste Krise ist, die Pattaya je getroffen hat“, erzählt ein lokaler Geschäftsinhaber und fügt hinzu, dass allein in den letzten zwei bis drei Wochen viele Unternehmen zusammengebrochen sind oder Konkurs angemeldet haben.

Wirtschaft ihrer Grundlage beraubt

Thailand ist mit etwa 12 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts vom Tourismus abhängig, aber in Pattaya läuft fast die gesamte Wirtschaft auf der Grundlage von Besuchern. Dass diese für die Stadt wichtigste Einnahmequelle Risiken unterliegt, hat man in dem weltweit für sein ausschweifendes Nachtleben bekannten Urlaubsziel am östlichen Golf von Thailand jahrzehntelang wohlwissend in Kauf genommen. Auch wenn der Wirtschaftsmotor der Touristenmetropole nicht immer gleichmäßig rund lief, sondern bereits mehrere Male ins Stottern geriet, gelang es Pattaya in der Vergangenheit immer wieder, Krisen zu überstehen. Im Vergleich zu anderen thailändischen Urlaubsorten sogar überdurchschnittlich gut. Beispiele dafür sind der Golfkrieg 1991, die Rubelkrise in den Jahren 1998 und 1999, die SARS-Pandemie 2002 und 2003, der Tsunami 2004, die Vogelgrippe A/H5N1 2004 und der 12. Militärputsch im Jahr 2014.

Wo sich noch vor einem Monat die Blechlawine staute, könnte jetzt ein Picknick auf der Straße gemacht werden.

Ob die Krisenbeständigkeit des Seebads der letzten Jahrzehnte den vielen freischaffenden Frauen und Männern in den Go-Go-, Bier- oder Animierbars zu verdanken ist, die gegen ein vereinbartes Honorar ihren Service als Lang- oder Kurzzeitferienbegleitung anbieten oder wiederum den als besonders hartgesotten geltenden europäischen Pattaya-Stammurlaubern, die sich in der Vergangenheit weder von Stranderosion noch Müllkrise oder anderen Unannehmlichkeiten von einem Aufenthalt in ihrem Lieblingsreiseziel abschrecken ließen, ist nicht eindeutig geklärt.

Selbstläuferstatus ist Geschichte

Die Antwort auf die Frage liegt irgendwo in der Mitte. Generell hat sie jedoch längst an Bedeutung verloren. Die Krisen der letzten Jahre machten deutlich, dass Pattayas Selbstläuferstatus Geschichte ist. Der Wandel der Urlauberschichten, die schwächelnde Weltwirtschaft und besonders die derzeitige COVID-19-Pandemie, haben den Tourismus auf der ganzen Welt zum Erliegen gebracht. Die Coronakrise erweist sich als unausweichliche und größte Herausforderung, mit der sich Pattaya konfrontiert sieht.