Coronavirus-Impfstoff soll 620 Baht kosten

BANGKOK: Ein Impfstoff gegen Covid-19 wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres zu einem Preis von 620 Baht zur Verfügung stehen, teilte der National Research Council of Thailand (NRCT).

Klinische Versuche zur Entwicklung des Impfstoffs machten laut Sirirurg Songsivilai, Generalsekretär und geschäftsführender Direktor des NRCT, in der vergangenen Woche in Großbritannien und China Fortschritte. In Großbritannien werden die Impfstoffe von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen entwickelt, während in China der Impfstoff von einem Privatunternehmen erforscht wird. Dr. Sirirurg sagte weiter, dass die von beiden Ländern produzierten Impfstoffe in der Lage seien, die Körperimmunität bei Freiwilligen ohne ernsthafte Nebenwirkungen zu stimulieren.

Zuvor wurde in den Vereinigten Staaten ein ähnlicher Test für einen Covid-19-Impfstoff durchgeführt, der ein zufriedenstellendes Ergebnis erbrachte. 30 Typen des Covid-19-Impfstoffs werden derzeit am Menschen getestet. Die Ergebnisse der Tests im Frühstadium sind ermutigende Anzeichen für Forscher und die medizinische Gemeinschaft. Der nächste entscheidende Schritt ist die Erprobung des Impfstoffs an Menschen in großen Stichproben, um den Grad seiner Sicherheit und Wirksamkeit zu ermitteln. Dies ist der letzte Schritt, bevor der Impfstoff für den Einsatz in der Allgemeinbevölkerung zugelassen wird.

Der Impfstoff werde wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres in begrenzten Mengen auf den Markt kommen. Genügend Impfstoff werde für die meisten Menschen Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen, glaubt der Generalsekretär. Für Thailand werde der Preis des Impfstoffs auf 620 Baht geschätzt, und jede Person werde zwei Spritzen benötigen, was 1.240 Baht kosten würde.