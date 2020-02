PATTAYA: Einige der auf chinesische Touristen ausgerichteten Hotels haben geschlossen, andere Mitarbeiter in den Urlaub geschickt oder entlassen.

Sanpetch Suphabuansathien, Präsident der Hoteliers Association of the Eastern Seaboard, sagte „77kaoded“, Hotels müssten bei der Zimmerbelegung einen Rückgang bis zu über 90 Prozent hinnehmen, weil Chinesen nach dem Ausbruch des Coronavirus ausblieben. Das gelte aber nicht für von Europäern und Russen aufgesuchte Hotels. Diese meldeten eine ausreichende Belegung. Zudem kämen weiter Inder und Thais in hoher Zahl in die Touristenmetropole. Dennoch: Der lokale Tourismus, Hotels, Restaurants, Geschäfte und Bars, melden einen erheblichen Einnahmeausfall in der jetzigen touristischen Hochsaison und rufen nach staatlicher Unterstützung.