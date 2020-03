Landsleute sollen nach Österreich zurückkehren

WIEN: Österreich hat alle Bürger dazu aufgerufen, aus dem Ausland zurückzukehren. «Aufgrund der zur Zeit zunehmenden Einschränkungen im Flug- und Reiseverkehr empfiehlt das Außenministerium, von allen nicht notwendigen Reisen abzusehen», heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage des Außenministeriums. «Österreichischen Reisenden im Ausland wird dringend geraten, von den derzeit noch bestehenden Rückreisemöglichkeiten Gebrauch zu machen.»

Konkrete Reisewarnungen gab es demnach für Iran, Italien und Südkorea, eine partielle Reisewarnung für China. Österreich hatte bereits beschlossen, demnächst die Schulen zu schließen. In dem Land wurden bislang über 300 Corona-Infizierte gemeldet.

Tirol und Salzburg schließen alle Skigebiete wegen Corona-Krise

WIEN: Tirol und Salzburg schließen wegen der Corona-Epidemie vorzeitig alle Seilbahnen und beenden die Wintersaison vorzeitig. Das teilten die Landesregierungen der beiden österreichischen Bundesländer mit. Grund seien die Versuche des Alpenlandes, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Die Seilbahnen seien nur noch bis einschließlich Sonntag geöffnet, die Hotels und andere Beherbungsbetriebe bis einschließlich Montag. Der Montag sei gewählt worden, damit eine «geordnete Rückreise der Gäste» aus den Skigebieten erfolgen könne, hieß es aus Innsbruck und fast wortgleich aus Salzburg.

«Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir übernehmen Verantwortung für alle Tirolerinnen und für alle, die sich in Tirol aufhalten», gab Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter in einer Mitteilung bekannt. «Für uns steht die Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiterinnen und der Tiroler Bevölkerung an erster Stelle.»

In der vorigen Saison 2018/2019 hatte Tirol 6,2 Millionen Gäste, die rund zwei Milliarden Dollar für die Unterbringung ausgaben. Salzburg zählte im selben Zeitraum knapp 4 Millionen Gäste. Österreich hatte bereits beschlossen, demnächst die Schulen zu schließen. Es hat bislang über 300 Corona-Infizierte.

Italien empört über Lkw-Megastaus am Brenner

ROM: Die italienische Regierung ist empört über die Lastwagen-Behinderungen am Brenner. Weil Österreich wegen der Ausbreitung des Coronavirus strikte Grenzkontrollen eingeführt hat, stauten sich die Lkw zeitweise auf bis zu 90 Kilometer. «Wir erwarten, dass Österreich bis heute Abend zur Normalität zurückkehrt, erklärte Verkehrsministerin Paola De Micheli am Donnerstag. Die meisten Ladungen seien für Deutschland und Nordeuropa bestimmt und nur für den Transit durch Österreich. Daher müsse so schnell wie möglich wieder Normalität im Schienen- und Straßenverkehr hergestellt werden. Rom habe die EU-Kommission zum Eingreifen aufgefordert.

Nachdem ganz Italien zur Sperrzone erklärt wurde, werden an den österreichischen Grenzübergängen wie am Brenner alle Einreisenden kontrolliert. Auch der Flug- und Personenzugverkehr zwischen Österreich und Italien ist komplett eingestellt. Der Brenner ist eine der wichtigsten Routen für den Güterverkehr von Italien in Richtung Deutschland.

Coronavirus: Erster Todesfall in Österreich

WIEN: In Österreich ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Infizierter am neuen Coronavirus gestorben. Wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 69 Jahre alten Mann, der aus Italien nach Österreich zurückgekehrt war. Der Mann hatte laut der Mitteilung Vorerkrankungen und starb in der Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus.

Mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, wurden in Österreich 302 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 verzeichnet. Die österreichische Regierung hatte in den vergangenen Tagen drastische Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus durchgesetzt, darunter auch Kontrollen an der Grenze zu Italien.

Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien teilte am Donnerstag auch mit, dass in Wiener Krankenhäusern Besuche bis auf Weiteres untersagt werden. «Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt», hieß es in der Mitteilung. Das österreichische Innenministerium bestätigte zudem der Nachrichtenagentur APA, dass alle 25 000 Polizisten des Landes bis Ende April nicht in Urlaub gehen dürfen.

UN-Standort Wien: Fast alle Mitarbeiter ab Montag im Homeoffice

WIEN: Die vier wichtigen UN-Organisation mit Sitz in Wien haben aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus fast allen der 5000 Mitarbeitern am Standort ab Montag Homeoffice verordnet. Lediglich besonders entscheidende oder maßgebliche Posten werden weiterhin im Vienna International Centre, dem Sitz der UN in Wien, persönlich besetzt, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Alle weiteren Mitarbeiter oder Besucher sollen keinen Zutritt zum Gebäude erhalten. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 3. April. Das Personal wurde zudem aufgerufen, ab Montag auf nicht zwingend notwendige Dienstreisen zu verzichten.

In Wien ist unter anderem die Internationale Atomenergiebehörde, das UN-Büro für Drogen und Kriminalität, die UN-Organisation für industrielle Entwicklung sowie Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen angesiedelt. Hinzu kommen weitere, kleinere UN-Büros. Insgesamt arbeiten den Vereinten Nationen zufolge 5000 Menschen aus 125 Ländern am Standort Wien.