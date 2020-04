Von: Björn Jahner | 11.04.20



CHIANG MAI: Die anhaltende Coronavirus-Pandemie stellt nicht nur die Menschen vor viele Probleme, sie hat auch katastrophale Folgen für Thailands Elefantenbestand.

Da der Tourismus im ganzen Land zum Erliegen gekommen ist, sehen sich Betriebe der Branche zur Schließung gezwungen. Einschließlich Elefantencamps, denen es wegen den abrupt ausbleibenden Besuchern an Einnahmen fehlt, um ihre gefräßigen Dickhäuter mit Futter zu versorgen. Saengduean „Lek“ Chailert (im Bild), Eigentümerin des Elephant Nature Parks in der Provinz Chiang Mai und Gründerin der Stiftung „Save Elephant“, schätzt, dass viele der Schließungen dauerhaft sein werden. In den letzten Wochen besuchte sie viele Camps und beschreibt die Lage als sehr ernst. „Die Elefanten sind angekettet, seitdem keine Touristen mehr kommen. Sie sind sehr gestresst und verärgert. Einige haben angefangen, sich gegenseitig anzugreifen, weil sie den ganzen Tag angekettet sind, andere Tiere erlitten Bisswunden, während sie um Futter kämpften. Darunter befinden sich auch schwangere Elefanten, die ebenfalls unter Stress leiden. Ihnen geht es überhaupt nicht gut“, berichtet Khun Lek.

Sie befürchtet, dass ein Großteil der Tiere verhungert oder die grauen Riesen zusammen mit ihren Mahouts (Elefantenführer) zum Betteln auf die Straße gesetzt werden. Alternativ könnten die Tiere an Zoos verkauft oder in die Holzwirtschaft zurückgeführt werden, obwohl der Einsatz von Elefanten in der Branche seit 1989 offiziell verboten ist. Auch Khun Lek ist auf Hilfe angewiesen. In ihrem Elephant Nature Park leben mehr als 3.000 Tiere (Anm. d. Red.: nicht nur Elefanten), von denen viele behindert sind oder an emotionalen Störungen leiden. Um Thailands Nationaltier zu retten und die Menschen für den Elefantenschutz zu sensibilisieren, hat sie die Stiftung Trunks Up gegründet. Wer sich für den Erhalt der gefährdeten Dickhäuter in Thailand engagieren möchte, findet dazu umfangreiche Informationen auf Join Trunks Up und Save Elephant Foundation.