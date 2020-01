Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.20

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt ist als Stadt außerhalb Chinas am stärksten vom Coronavirus bedroht.

Laut einem Bericht des WorldPop-Teams der Universität von Southampton ist Bangkok der größten Bedrohung durch das Coronavirus ausgesetzt aufgrund der hohen Anzahl von Reisenden aus China und insbesondere der Zahl von Touristen aus Wuhan und den angrenzenden Provinzen. Hongkong folgt auf der Liste an zweiter Stelle vor Taipeh (Taiwan). Am stärksten gefährdete Länder oder Regionen weltweit sind Thailand (1), Japan (2) und Hongkong (3). Am Dienstag hatten thailändische Behörden 14 Fälle von Coronavirus-Infektionen bestätigt - die höchste Zahl außerhalb Chinas.



Ebenfalls am Dienstag teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul „Sky News“ mit, dass er mit einem Anstieg der Infektionszahlen im Land rechne. Thailand könne die Ausbreitung des neuen Coronavirus nicht stoppen, obwohl die Situation derzeit unter Kontrolle sei. „Unser Ziel ist es, alle Airlines, die von China nach Thailand fliegen, ausfindig zu machen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, sobald sich die Situation verschärfen sollte“, so Anutin.