Gestrichen: Der Umzug am St. Patrick's Day zugunsten der Father Ray Foundation hätte in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Foto: CentralFestival Pattaya Beach

PATTAYA: Sprecher der Stadt Pattaya informierten am Montag die Medien, dass im Rathaus die Entscheidung gefallen ist, in Anbetracht der weltweit steigenden Infektionen mit dem Coronavirus die „St. Patrick’s Day Parade“ am 17. März abzusagen und das „Tropixx Music Festival“ am 10. April zu verschieben.

Beide Veranstaltungen sprechen in erster Linie Ausländer an: Der traditionelle Umzug zum St. Patrick’s Day über die Beach Road am irischen Nationalfeiertag gilt als Publikumsmagnet und hätte in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert; das Tropixx-Musikfestival am Strand vom The Zign Hotel in Naklua zielt mit internationalen Top-DJs der EDM-Szene auf ein jüngeres Partypublikum ab.

Bisher gab es keine Ankündigung, ob auch das „Pattaya Music Festival 2020“ am 20. und 21. März sowie das Kampfsportfestival „The Glory Pattaya“ vom 8. bis 16. März abgesagt werden. Beide Veranstaltungen ziehen in erster Linie thailändische Besucher an. Ebenfalls offen bleibt die Frage, ob die Feierlichkeiten zum thailändischen Neujahrsfest Songkran (13. bis 19. April) im vollen Umfang stattfinden werden.