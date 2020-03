Olympia findet statt - Rat der WHO wird gehört



BERLIN: IOC-Präsident Thomas Bach hat erneut bekräftigt, dass die Olympischen Spiele 2020 in Tokio trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden sollen. Sollte die Weltgesundheitsorganisation WHO dem Internationalen Olympischen Komitee aber zur Absage raten, werde das IOC dem folgen, sagte Bach am Donnerstagabend in den «Tagesthemen» der ARD. «Wir hören auf den Rat der Weltgesundheitsorganisation, das ist die Expertengruppe, die für alle diese Fragen zuständig ist.»

Die WHO hatte die Verbreitung von Sars-CoV-2 am Mittwoch als Pandemie klassifiziert. Die Lage werde «täglich, 24 Stunden, sieben Tage die Woche» beobachtet, äußerte Bach, der betonte: «Wir arbeiten mit vollem Engagement auf den Erfolg dieser Spiele mit der Eröffnungsfeier am 24. Juni hin und tun alles dafür, damit sich auch die Athleten entsprechend vorbereiten können. (...) Wir werden die Zeit nutzen, um diese Spiele zum Erfolg zu führen.» Die Schlussfeier ist auf den 9. August terminiert.

Bach führte aus, dass es aufgrund der Corona-Krise «ernsthafte Probleme» mit den Qualifikations-Wettbewerben gebe, die zuletzt reihenweise verschoben werden mussten. Bislang seien 55 Prozent der Athletinnen und Athleten für die Sommerspiele qualifiziert. «Wir werden sehr flexibel sein und gegebenenfalls die Qualifikationskriterien verändern», sagte der 66-Jährige.

Vorbereitungsturnier in Katar abgesagt

DOHA: Das für die nächste Länderspiel-Pause angesetzt EM-Vorbereitungsturnier in Katar ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus kurzfristig abgesagt worden.

Geplant war für Ende März ein Turnier mit Europameister Portugal sowie den weiteren EM-Startern Belgien, Kroatien und der Schweiz. Über die Absage berichtete nun der belgische Verband auf seiner Homepage. In Katar werden schon jetzt alle Spiele der nationalen Meisterschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Ob ein möglicher Plan B, die Testspiele stattdessen in Europa auszutragen, realisiert wird, war zunächst offen..

Japan bleibt hartnäckig: Olympia findet trotz Corona-Pandemie statt

TOKIO: Japan will trotz der Einstufung des Coronavirus-Ausbruchs als Pandemie wie geplant die Olympischen Spiele im Sommer ausrichten. Man treffe Vorbereitungen, die Sommerspiele und die anschließenden Paralympics wie geplant auszurichten, bekräftigte Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga am Donnerstag. Er wiederholte einmal mehr, dass Tokio mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), den Organisatoren und der Stadtregierung zusammenarbeite, um die Wettkämpfe im Sommer abzuhalten.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Verbreitung des neuen Coronavirus am Vortag als Pandemie eingestuft. Nach Angaben der WHO hat sich das Sars-CoV-2 inzwischen in 115 Ländern ausgebreitet, fast 4.300 Menschen sind gestorben.

Wegen der Ausbreitung des Virus hatte es vermehrt Spekulationen gegeben, die Spiele könnten verschoben oder sogar abgesagt werden. Diese waren erst am Mittwoch von einem Vorstandsmitglied des Organisationskomitee für die Spiele befeuert worden. Haruyuki Takahashi hatte der US-Zeitung «Wall Street Journal» laut japanischen Berichten gesagt, eine Verschiebung um zwei Jahre wegen des Coronavirus sei realistischer als eine Absage. Der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo sagte er, er wolle eine mögliche Verschiebung in Kürze auf einer Vorstandssitzung zur Sprache bringen.

Das Organisationskomitee reagierte auf die nach Takahashis eigener Aussage persönliche Meinung seines Vorstandsmitglieds prompt, dass eine Verschiebung der Spiele nicht diskutiert worden sei und sie wie geplant stattfinden sollten. Der Präsident des Organisationskomitees, Yoshiro Mori, forderte Takahashi auf, vorsichtiger zu sein, was er sage. Derzeit gebe es keinerlei Überlegungen, an der Planung der Spiele etwas zu ändern. Auch IOC-Präsident Thomas Bach hatte kürzlich gesagt, weder das IOC noch das Organisationskomitee würden eine Verschiebung oder Absage der Olympischen Spiele erwägen.

Trotz des Geisterspiels: Wolfsburg will «Europa-Reise fortsetzen»

WOLFSBURG: Fußball in Zeiten des Coronavirus? Ein Heimspiel ohne Zuschauer? Für den VfL Wolfsburg ist so etwas neu. Der Europa-League-Gegner Schachtjor Donezk ist es dagegen gewohnt, mit noch viel härteren äußeren Umständen klarzukommen.

VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk - das ist am Donnerstagabend ein ganz spezielles Europa-League-Spiel. Denn der Fußball-Bundesligist darf seine Heimspiele nach der Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr vor Zuschauern austragen. Und der ukrainische Serienmeister hat seit mehr als fünf Jahren überhaupt keine richtigen Heimspiele mehr. Wegen des Krieges in seiner Heimatregion spielte der UEFA-Pokal-Sieger von 2009 zwischen 2014 und 2017 im westukrainischen Lwiw und seitdem in der Stadt Charkiw.

Während es das Team mit den 14 brasilianischen Profis und seinem halben Dutzend ukrainischer Nationalspieler folglich gewohnt ist, sich trotz härtester äußerer Umstände immer wieder auf Liga- und Europacup-Spiele zu konzentrieren, ist genau das für die Wolfsburger neu. «Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir wollen versuchen, uns davon nicht beeinflussen zu lassen», sagte VfL-Trainer Oliver Glasner und meinte damit zunächst einmal nur die leeren Ränge am Donnerstagabend (21.00 Uhr/DAZN) in der Volkswagen-Arena. Wie und ob überhaupt die Europa League in den nächsten Wochen weitergespielt wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin noch niemand sagen.

Genau diese Unwägbarkeiten versuchen die «Wölfe» vorerst auszublenden. «Wir wollen unsere Europa-Reise so lange wie möglich fortsetzen», sagte Glasner. «Denn diese Spiele sind für den VfL nicht alltäglich und nicht alljährlich.»

Basketball-Weltverband setzt alle Wettbewerbe ab Freitag aus

MIES: Der Basketball-Weltverband hat entschieden, wegen der Coronavirus-Pandemie von diesem Freitag an alle Wettbewerbe bis auf weiteres zu unterbrechen. Das teilte die FIBA am Donnerstag mit. Davon betroffen sind unter anderem die Champions League und der FIBA Europe Cup, in dem sich Bundesligist medi Bayreuth am Mittwochabend für das Halbfinale qualifiziert hatte. Die Partie gegen U-BT Cluj Napoca fand bereits ohne Zuschauer statt.

Zu einer Unterbrechung des Wettbewerbes dürfte es auch in der Euroleague kommen. Die Organisation teilte am Donnerstag mit, dass sie sich mit den Clubs in Diskussionen über das weitere Vorgehen befinde. Im Laufe des Tages solle eine Entscheidung getroffen werden. Ob das Spiel von Alba Berlin bei ZSKA Moskau am Donnerstagabend (18.00 Uhr/MEZ) stattfinden sollte, war zunächst unklar.

Bis auf weiteres kein internationaler Basketball

MIES: Auch im internationalen Basketball sind die Wettbewerbe wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf weiteres ausgesetzt worden. Das teilten der Weltverband und die Euroleague am Donnerstag in getrennten Mitteilungen mit. Davon betroffen sind auch die Partien von Alba Berlin und Bayern München in der Euroleague in dieser Woche.

Während sich die Berliner für die für Donnerstag (18.00 Uhr) geplante Partie bei ZSKA Moskau bereits in der russischen Hauptstadt befanden, erreichte die Bayern die Absage noch rechtzeitig vor der Reise nach Moskau, wo am Freitag die Begegnung gegen Chimki Moskau stattfinden sollte.

Zudem betroffen sind der von der Euroleague veranstaltete Eurocup sowie von diesem Freitag an die von der FIBA organisierten Wettbewerbe in der Champions League und im FIBA Europe Cup, in dem sich Bundesligist medi Bayreuth am Mittwochabend für das Halbfinale qualifiziert hatte. Die Partie gegen U-BT Cluj Napoca fand bereits ohne Zuschauer statt.

Mitarbeiterin von Borussia Mönchengladbach in Quarantäne

MÖNCHENGLADBACH: Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist eine Geschäftsstellen-Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne. Das bestätigte Mediendirektor Markus Aretz auf Anfrage, nachdem zuvor die «Rheinische Post» darüber berichtet hatte. Die Mitarbeiterin hatte sich nach einem Urlaub in Österreich testen lassen, weil ein Mitglied der Reisegruppe infiziert war.

Die Mitarbeiterin, die noch einen Tag im Büro war, ist selbst nicht erkrankt. Zwei weitere Mitarbeiter sind ebenfalls in häuslicher Quarantäne. Präventiv seien auch drei weitere Mitarbeiter im Homeoffice wie ohnehin ein Großteil der Belegschaft. Keiner von ihnen ist positiv getestet worden.

Alle Beteiligten haben mit dem sportlichen Bereich nichts zu tun, die Mannschaft sei nicht betroffen, bestätigte Aretz. Innerhalb des Mitarbeiterteams gelten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Die Mannschaft arbeitet ohnehin hinter verschlossenen Türen, die Öffentlichkeit ist vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen.