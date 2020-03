Coronavirus: Alles um die Wirtschaft

US-Republikaner bringen riesiges Coronavirus-Hilfspaket auf den Weg

WASHINGTON: Die Republikaner im US-Senat wollen mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie stemmen. Die meisten Steuerzahler sollen unter anderem einen Scheck über 1.200 US-Dollar bekommen, pro Kind soll es zusätzlich noch 500 US-Dollar geben, wie aus einem am Donnerstagabend (Ortszeit) vorgestellten Gesetzespaket hervorging. Die Maßnahme wäre Teil eines massiven Konjunkturpakets, mit dem die Regierung rund eine Billion Dollar (900 Milliarden Euro) in die Wirtschaft pumpen will.

«Wir müssen mutig und schnell handeln», forderte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. Das Gesetzespaket werde in Verhandlungen noch Veränderungen erfahren, es solle nun aber mit höchster Dringlichkeit verabschiedet werden, sagte er. Die Demokraten sehen das Programm dagegen kritisch: Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Minderheitsführer der Partei im Senat, Chuck Schumer, erklärten, der Vorschlag sei keineswegs arbeitnehmerfreundlich und stelle stattdessen die Unternehmer weit vor die Arbeiter.

Die republikanischen Senatoren wollen das gut 200 Seiten umfassende Gesetzespaket am Freitag mit ihren demokratischen Amtskollegen besprechen, um eine gemeinsame Fassung zu erstellen. Das Hilfspaket braucht dann noch die Zustimmung des von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhauses. Viele Demokraten haben bereits höhere Schecks für die Amerikaner gefordert. Sie wollen auch eine Stärkung der Gesundheitsversorgung und der Arbeitslosenversicherung.

Einer Vorlage des US-Finanzministeriums zufolge sollen für die Direktzahlungen an die Bürger rund 500 Milliarden Dollar (450 Milliarden Euro) bereitgestellt werden. Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Donnerstag erklärt, die Hilfen sollten möglichst innerhalb von drei Wochen nach einer Verabschiedung durch den Kongress auszuzahlen. Möglicherweise werde auch eine zweite Zahlung dieser Art erwogen. «Wir sind entschlossen, die Wirtschaft zu unterstützen.» Zudem soll es großzügige Kreditprogramme für Unternehmen geben.

Das genaue Ausmaß der wirtschaftlichen Verwerfungen der Coronavirus-Pandemie sind indes noch nicht absehbar. Mnuchin sagte mit Blick auf das Wirtschaftswachstum in den USA, im zweiten Quartal sei wegen der Krise ein Dämpfer zu erwarten. Im dritten Quartal rechne er aber mit einer Besserung und im vierten Quartal schließlich mit einer «gigantischen» positiven Entwicklung.

Tesla stoppt Produktion wegen Coronavirus-Krise

FREMONT: Nach einer Machtprobe mit den Behörden hat der US-Elektroautobauer Tesla einem Produktionsstopp in seinem Hauptwerk im kalifornischen Fremont aufgrund der Coronavirus-Krise zugestimmt. «Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften», teilte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk am Donnerstag mit. Vorangegangen waren tagelange Diskussionen mit Gesetzesvertretern.

Eigentlich hatte das Büro des örtlichen Sheriffs bereits am Dienstagabend klargestellt, dass Teslas Betrieb kein unbedingt notwendiges Geschäft darstelle, das von einer wegen des Virus verhängten Ausgangssperre in der Region ausgenommen wäre. Tesla ließ die Bänder in der Fabrik mit rund 10.000 Mitarbeitern trotzdem zunächst weiterlaufen. Dann schaltete sich die Polizeichefin ein.

Firmenchef Musk teilt die Bedenken wegen des Coronavirus offenbar nicht. «Meine Vermutung ist, dass die Panik mehr Schaden anrichtet als das Virus, wenn das nicht schon geschehen ist», twitterte er am Donnerstag. Zwar bot Musk - wie zuvor schon die US-Autobauer General Motors und Ford - der Regierung in der Krise Hilfe durch Fertigung von Atemschutzgeräten an, aber nur falls «eine Knappheit» bestehe. Angesichts des offensichtlichen Mangels gab es dafür Kritik im Netz.

Für den Konzern ist die ab 23. März geltende Zwangspause ein herber Rückschlag. Tesla will seine Offensive im Massenmarkt mit dem neuen Kompakt-SUV Model Y forcieren und muss dafür eigentlich rasch die Produktion in Fremont hochfahren. Auch seine Fabrik in New York wird die Fertigung vorübergehend stoppen. Tesla hatte wegen des Virus schon zeitweise sein Werk in Shanghai schließen müssen. Teslas Aktien fielen am Donnerstag nachbörslich zeitweise um fast zehn Prozent.

Ökonom Schmidt: Unternehmen brauchen Hilfe für Neustart

BERLIN: Bei einem längeren Ausfall der Nachfrage durch die Corona-Krise benötigen Firmen aus Sicht des früheren Chefs der «Wirtschaftsweisen» Hilfestellungen für den Neustart. «In unserer Konjunkturprognose rechnen wir mit einem kräftigen, aber auf wenige Monate beschränkten Einbruch der Wirtschaftsleistung», sagte der Präsident des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Christoph M. Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur.

In dieser Zeit gehe es vor allem darum, Unternehmen aller Größenordnungen dabei zu helfen, den durch die Schutzmaßnahmen bedingten Nachfragerückgang zu überstehen - insbesondere durch Liquiditätshilfen und eine Unterstützung der Kurzarbeit.

Bei einem längeren Nachfrageausfall sei neben finanzieller Unterstützung vor allem ein funktionierender Staat mit schlanken Regeln gefragt: «Ein temporäres Aussetzen übermäßig bürokratischer Hürden und Verfahren kann ein wichtiges Element werden.»

Aktien New York: Dow macht etwas Boden gut

NEW YORK: Nach der jüngsten Verlustserie haben sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag mit einer zarten Stabilisierung zurückgemeldet. Die angespannte Lage durch die Corona-Pandemie verhindert allerdings weiterhin eine nachhaltige Erholung. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,95 Prozent fester bei 20.087,19 Punkten. Im frühen Handel war der US-Leitindex noch um mehr als 3,5 Prozent abgesackt, hatte danach aber auch um bis zu 2,7 Prozent zugelegt

Der marktbreite S&P 500 gewann zum Handelsschluss 0,47 Prozent auf 2.409,39 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,58 Prozent auf 7.288,52 Punkte zu.

Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten nur geringen Einfluss auf die Kurse. Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia verzeichnete im März den stärksten jemals ermittelten Rückgang. Auch das Defizit in der US-Leistungsbilanz reduzierte sich im vierten Quartal deutlich. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg dagegen in der vergangenen Woche erheblich.

Aus Branchensicht waren Aktien aus dem Öl- und Gassektor am meisten gefragt. Die Ölpreise hatten nach der jüngsten Talfahrt zu einer Erholung angesetzt. Sie profitierten dabei auch von zahlreichen Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise.

Unter den Einzelwerten dominierten einmal nicht die Hiobsbotschaften. So schnellten die zuletzt arg gebeutelten Aktien von Tesla um mehr als 18 Prozent nach oben. Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Elektroauto-Herstellers auf «Equal Weight» hochgestuft.

Die Papiere von Tiffany gewannen gut 13 Prozent. Der französische Luxuskonzern LVMH überlegt Kreisen zufolge, Aktien des US-Juweliers am freien Markt aufzusammeln. LVMH hatte im November den Kauf von Tiffany beschlossen. In der Zwischenzeit waren die Papiere durch den Corona-Crash deutlich billiger geworden.

Dagegen setzten die Aktien der Fluggesellschaften Delta Air Lines und American Airlines ihren zuletzt steilen Sinkflug fort. Sie verloren 8,4 beziehungsweise 11,7 Prozent.

Nach neuen Notmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) rutschte der Eurokurs im US-Handel noch weiter ab. Im Tief war die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0655 US-Dollar gefallen, den tiefsten Kurs seit rund drei Jahren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0801 (Mittwoch: 1,0934) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9258 (0,9146) Euro gekostet. Richtungweisende zehnjährige US-Staatsanleihen kletterten um 5/32 Punkte auf 103 1/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 1,17 Prozent.

Container-Reederei Hapag-Lloyd peilt trotz Krise operativen Gewinn an

HAMBURG: Die Container-Reederei Hapag-Lloyd wagt trotz der Verwerfungen durch die Coronavirus-Pandemie eine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen einer halben und einer Milliarde Euro liegen, kündigte das Unternehmen am Freitag bei der Bilanzvorlage in Hamburg an. 2018 war das Ebit auf 811 Millionen Euro in die Höhe gesprungen.

Die Prognose für das neue Jahr sei allerdings mit höheren Unsicherheiten behaftet als sonst, hieß es. «2020 wird ein sehr ungewöhnliches Jahr, da sich die Bedingungen in den letzten Wochen aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus in vielen Märkten sehr schnell verändert haben», sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen.

Das komplette Ausmaß des Coronavirus-Ausbruchs sei noch nicht absehbar, dürfte sich aber zumindest auf die Ergebnisse des ersten Halbjahrs auswirken. So hätten sich die Märkte in China und anderen asiatischen Ländern nach dem anfänglichen Schock «wahrscheinlich schneller erholt als von vielen befürchtet». Jetzt seien aber auch die anderen Kontinente betroffen. «Die Auswirkungen davon werden erheblich sein», sagte Habben Jansen. Die Reederei werde ihr Transportangebot in den kommenden Monaten möglicherweise anpassen müssen.

Ölpreise setzen Erholung fort

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung vom Vortag vorerst fortgesetzt. Die Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vom Vortag wirkten weiter stützend auf die Kursentwicklung. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,14 US-Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 82 Cent auf 26,04 Dollar.

Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Tagen im Zuge der Coronavirus-Krise und des Preiskriegs führender Ölförderländer auf ein Tief seit 18 Jahren gesackt waren, hat seit der Wochenmitte eine Erholung eingesetzt. Im frühen Freitagshandel konnte der US-Ölpreis zeitweise um bis zu 5,7 Prozent zulegen, nachdem es am Vortag in der Spitze einen Rekordanstieg auf Tagessicht um 21 Prozent gegeben hatte.

Sowohl die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank von Japan (BoJ) als auch andere Notenbanken hatten am Donnerstag mit Notmaßnahmen eingegriffen um einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern. Die EZB kündigte ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro, während die BoJ hierfür 1,3 Billionen Yen ausgeben will.

Während Behörden in Texas bereits eine Reduzierung der Fördermenge zur Stützung der Preise prüfen, hat US-Präsident Donald Trump einen Eingriff der US-Regierung in den Preiskrieg am Ölmarkt nicht ausgeschlossen.

Norwegen senkt Leitzins auf Rekordtief

OSLO: Die norwegische Zentralbank greift in der Virus-Krise der Wirtschaft mit einer abermaligen Zinssenkung unter die Arme. Wie die Währungshüter am Freitag in Oslo bekanntgaben, sinkt der Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent. Das ist ein Rekordtief. Es ist die zweite deutliche Zinssenkung innerhalb einer Woche. Weitere Lockerungen seien nicht ausgeschlossen, teilte die Zentralbank mit.

Die norwegische Notenbank befindet sich zurzeit in einer besonders schwierigen Position. Einerseits hat sie dafür Sorge zu tragen, dass die Wirtschaft unter der Corona-Krise nicht vollends zusammenbricht. Das spricht für eine lockere Geldpolitik, um zumindest die wirtschaftlichen Symptome der Krise zu lindern.

Andererseits müssen die Währungshüter den Wechselkurs der norwegischen Krone im Blick behalten, was eher gegen Zinssenkungen spricht. Die Krone ist zu Dollar und Euro in den vergangenen Tagen in historischem Ausmaß eingebrochen. Als Grund gilt die Doppelkrise aus neuartigem Coronavirus und Ölpreiseinbruch. Norwegen ist ein rohstoffreiches Land. Die Zentralbank hatte am Donnerstag Deviseninterventionen in Aussicht gestellt.

Autobauer Volvo stoppt Produktion in drei Ländern

STOCKHOLM: Der schwedisch-chinesische Autobauer Volvo stoppt als Folge der Coronavirus-Krise die Produktion in Schweden, Belgien und den USA.

Davon seien 25.000 Mitarbeiter betroffen, sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson am Freitag dem Schwedischen Radio. Die Büromitarbeiter würden, soweit möglich, von zu Hause aus arbeiten. Kündigungen seien zurzeit nicht geplant. In China laufe die Produktion weiter.