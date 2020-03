Coronavirus: Alles um die Wirtschaft

Airbus-Werk in Hamburg hält Produktion aufrecht

HAMBURG: Die Airbus-Produktion in den deutschen Werken bleibt weitgehend aufrecht erhalten, und die Werkstore stehen Leiharbeitern, Kunden und Partnern weiter offen. Doch auch die deutschen Airbus-Standorte würden in dieser Woche an neue und veränderte Arbeitsabläufe im Kampf gegen das Coronavirus angepasst, sagte ein Airbus-Sprecher in Hamburg. Dabei halte Airbus strenge Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle ein. Bei den Vorgaben richtet sich das Unternehmen nach eigenen Standards ebenso wie nach den Regeln auf nationaler oder regionaler Ebene.

Airbus hatte am Dienstag die Produktion in den Werken in Frankreich und Spanien für vier Tage heruntergefahren. Dadurch werde ausreichend Zeit gegeben, um entsprechend strengere Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen in Bezug auf Hygiene, Reinigung und Abstände umzusetzen sowie gleichzeitig die Effizienz des Betriebs unter den neuen Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Endmontagelinie in China habe den Betrieb Mitte Februar bereits wieder aufgenommen.

Boeing ruft Milliarden-Kreditlinie ab - zusätzliche Hilfen benötigt

WASHINGTON: Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing hat in der Coronavirus-Krise eine 13,8 Milliarden Dollar (12,5 Mrd Euro) schwere Kreditlinie vollständig ausgeschöpft. Das gab das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekannt und bestätigte damit Medienberichte.

Angesichts massiver Belastungen der Luftfahrtbranche durch die Ausbreitung des Coronavirus, die den Flugverkehr stark eingeschränkt hat, bemüht sich Boeing zudem intensiv um Staatshilfen. Diese würden der gesamten Industrie zugute kommen, da ein großer Teil davon für Zahlungen an Zulieferer eingesetzt würde, erklärte Boeing.

Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf eingeweihte Kreise, dass der Airbus-Rivale versucht, bei der US-Regierung mehr als 20 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für sich selbst und Unternehmen aus seiner Produktionskette zu bekommen. US-Präsident Donald Trump habe bereits Unterstützung versprochen und gesagt: «Wir müssen Boeing schützen, wir müssen Boeing helfen».

An der Börse geriet der US-Flugzeugbauer am Dienstag trotz allgemeiner Kursgewinne weiter unter Druck, die Aktie schloss vier Prozent schwächer. Am Montag hatte Boeing bereits einen Kurssturz um 24 Prozent erlitten. Der Konzern steht wegen seines nach zwei Abstürzen binnen kurzer Zeit weltweit mit Flugverboten belegten Verkaufsschlagers 737 Max ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand.

Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gesunken. Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen hielten sich die Verluste im frühen Handel aber in Grenzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 28,44 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI fiel um 50 Cent auf 26,45 Dollar.

Die Ölpreise konnten damit vorerst nicht von drastischen Maßnahmen der US-Regierung zur Eindämmung der Folgen der Coronakrise profitieren. Als Teil eines billionenschweren Hilfspakets sollen in den USA auch Konsumschecks an die Bürger verteilt werden, eine Maßnahme, die als «Helikoptergeld» bezeichnet wird. Insgesamt will die Regierung in Washington nach Angaben des Finanzministers Steven Mnuchin rund eine Billion US-Dollar (900 Milliarden Euro) in die größte Volkswirtschaft der Welt pumpen.

Seit Anfang März werden die Ölpreise durch die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise und durch einen Preiskrieg der führender Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland stark belastet. Seit Beginn des Monats hat sich das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee um etwa 45 Prozent verbilligt.

Ministerium: Hilfen für Unternehmen schnell und in großem Umfang

BERLIN: Die Banken und die staatliche Förderbank KfW wollen noch am Mittwoch genaue Details zu den geplanten Förderkrediten für Unternehmen in der Coronavirus-Krise veröffentlichen. Sie würden in die Lage versetzt, schnell und unbürokratisch Kredite zuzusagen, betonte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies am Mittwochmorgen in Berlin. Die Liquiditätsversorgung der Unternehmen sei enorm wichtig, das Programm werde rasch und in großem Volumen anlaufen.

Die Bundesregierung will in der Coronavirus-Krise Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Firmen müssen die Unterstützung über ihre Bank beantragen. So sollen Jobs und Firmen geschützt werden, denn viele Firmen geraten wegen der Coronavirus-Krise in Finanznöte - weil Aufträge wegbrechen oder es zu Liefer- und Produktionsengpässen kommt.

Zara-Eigner Inditex schließt Läden

ARTEIXO: Der Textilhändler Inditex schließt im Zuge der Coronavirus-Pandemie vorerst tausende Läden. Der Onlinehandel laufe weiter, die Lieferketten funktionierten normal, teilte der Eigner von Modeketten wie Zara am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz für 2019 mit. Insgesamt seien seit Dienstag 3785 Läden in 39 Ländern zunächst geschlossen worden. Der spanische Konzern folgt damit den Vorgaben vieler Länder, die im Zuge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Schließung von Läden, die nicht den täglichen Bedarf der Menschen decken, angeordnet hatten.

Auch die Bundesregierung schlug am Montag den Ländern im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor, eine Vielzahl von Geschäften zu schließen. Demnach sollen nur Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, offen bleiben.

In China seien hingegen bis auf einige Ausnahmen die Geschäfte wieder geöffnet, hieß es von Inditex. Wegen des Coronavirus hat Inditex eine deutliche Verschlechterung seiner Geschäfte in den vergangenen Wochen verzeichnet. Der Umsatz sowohl online als auch stationär sei zwischen dem 1. Februar und dem 16. März in lokalen Währungen um 4,9 Prozent gesunken. Im März beschleunigte sich der Abwärtstrend bislang - die Erlöse brachen zwischen dem 1. und dem 16. März um knapp ein Viertel ein.

Coronakrise dämpft Japans Außenhandel - Importe aus China halbiert

TOKIO: Der Außenhandel Japans leidet erheblich unter den Folgen der Coronavirus-Krise. Die Importe sind im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14 Prozent eingebrochen, meldete das japanische Finanzministerium am Mittwoch. Im Januar waren die Einfuhren ebenfalls im Jahresvergleich gesunken, aber nur um 3,6 Prozent. Besonders betroffen war im Februar der Handel mit China. Die japanischen Einfuhren aus dem Reich der Mitte brachen um etwa die Hälfte ein.

Auch die japanischen Exporte litten im Februar weiter unter den schlechten Aussichten für die Weltwirtschaft. Zwar war der Rückgang mit nur einem Prozent im Jahresvergleich vergleichsweise gering und lag damit weit unter dem von Volkswirten befürchteten Rückgang um mehr als vier Prozent. Jedoch schrumpften die Exporte damit bereit 15 Monate in Folge, die längste Schrumpfperiode seit den 1980er Jahren.

Mit Blick auf die Importzahlen verwies der Ökonomen Yuki Masujima vom Wirtschaftsforschungsinstitut Norinchukin Research auf die jüngsten Kursgewinne des japanischen Yen, die eine Belastung für die Exportwirtschaft seien. Japans Währung wird an den Finanzmärkten als sicherer Anlagehafen geschätzt und konnte im Handel mit anderen wichtigen Währungen zulegen.

Nach Einschätzung von Masujima steht die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt vor schweren Zeiten. «Ich bin zunehmend davon überzeugt, dass sich Japan in einer Rezession befindet», sagte der Ökonom.