Coronavirus: Alles um die Wirtschaft

COVID-19: Eurogruppe soll umfassendes Krisenpaket beraten

BRÜSSEL: Die EU-Kommission hat bereits ein milliardenschweres Notprogramm vorschlagen, um Unternehmen und Bürgern in der Coronavirus-Krise zu helfen. Nun geht es darum, kolnkrete Vereinbarungen zu treffen.

Eurogruppen-Chef Mario Centeno plant ein umfassendes Krisenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Vereinbarungen dazu sollten die Euro-Finanzminister am Montag bei einer Videokonferenz treffen, teilte Centeno auf Twitter mit.

«Der Großteil der ersten Gegenmaßnahmen liegt in den Hauptstädten, aber ich werde unsere Gruppe zu Vereinbarungen über eine umfassende und koordinierte wirtschaftspolitische Antwort der EU auf diese Gesundheitskrise führen», erklärte der Vorsitzende der Länder der Gemeinschaftswährung. Je nach Entwicklung würden weitere Schritte folgen.

«Wir stehen Seite an Seite, um die Angst zu überwinden und unsere Volkswirtschaften neu zu starten», schrieb Centeno. Die Beratungen der Eurogruppe würden wegen der Ausgangs- und Reisebeschränkungen per Videokonferenz abgehalten. So sei eine gleichmäßige Vertretung der Länder und die Entscheidungsfähigkeit in dieser kritischen Phase gewährleistet.

Die EU-Kommission hatte am Freitag ein milliardenschweres Notprogramm vorgeschlagen, um Unternehmen und Bürgern in der Coronavirus-Krise zu helfen. So sollen europäische Schulden-, Defizit- und Beihilferegeln so großzügig wie möglich ausgelegt werden, damit die EU-Staaten eigene Nothilfen auflegen können. Darüber hinaus sollen Milliarden aus dem EU-Haushalt umgewidmet werden, um Unternehmen zahlungsfähig zu halten und Investitionen zu ermöglichen.

Die EU-Kommission rechnet nach derzeitigem Stand damit, dass die Wirtschaft in der Europäischen Union wegen der Viruskrise in diesem Jahr um etwa ein Prozent schrumpft.

Coronavirus lässt Chinas Wirtschaft einbrechen

PEKING: Der Kampf gegen das Coronavirus hat der chinesischen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt. Das Pekinger Statistikamt veröffentlichte am Montag eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten, die teilweise einen nie dagewesenen Einbruch verzeichneten.

So ging die Industrieproduktion im Januar und Februar im Vergleich zu den ersten beiden Monaten des Vorjahres um 13,5 Prozent zurück - der stärkste bislang gemessene Einbruch. Mit einem Minus von 20,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sackte auch der Umsatz im Einzelhandel deutlich ab. Die Anlageinvestitionen brachen um 24,5 Prozent ein, wie das Statistikamt weiter berichtete.

Der Ausbruch des Coronavirus hatte Chinas Wirtschaft seit Ende Januar praktisch zum Stillstand gebracht. Wegen der strengen Eindämmungsmaßnahmen mussten Unternehmen über Wochen die Produktion ruhen lassen.

Da Peking vergangene Woche erklärte, dass der Höhepunkt der Epidemie in China überschritten sei, rechnen Analysten damit, dass die Produktion nun langsam wieder anläuft und sich die Wirtschaftsdaten in den kommenden Wochen bessern könnten. Allerdings verweisen Beobachter darauf, dass die Rückkehr zur Arbeit vielerorts langsamer vorangeht als erhofft.

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen blieb in China zu Beginn der Woche laut offizieller Zahlen auf niedrigem Niveau. Jedoch steigt die Sorge vor Erkrankten, die aus dem Ausland einreisen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, gab es landesweit 14 weitere Todesfälle und 16 neue Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19. Dabei handelte es sich in zwölf Fällen um Menschen, die nach ihrer Einreise nach China diagnostiziert und somit in der offiziellen Statistik als «importierte Fälle» geführt werden.

Neuseelands Notenbank senkt Leitzins wegen Coronavirus-Krise

WELLINGTON: Die neuseeländische Notenbank will die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise mit einer Leitzinssenkung abfedern. Der Leitzins sinke von 1,00 Prozent auf 0,25 Prozent, wie die Währungshüter am Sonntag in Wellington mitteilten. Zuletzt hatten bereits viele Notenbank mit einer lockereren Geldpolitik auf die Viruskrise reagiert. Diese belastet aktuell viele Unternehmen, da Lieferketten teils zusammengebrochen sind und mittlerweile auch die Nachfrage angesichts zahlreicher Beschränkungen der Reisefreiheit und des öffentlichen Lebens sowie der Kaufzurückhaltung der Konsumenten sinkt.

Sollte die Wirtschaft noch mehr Hilfe brauchen, will die Notenbank Neuseelands weitere Maßnahmen ergreifen. Sie zieht dann aber den Angaben zufolge eine quantitative Lockerung gegenüber weiteren Zinssenkungen vor. Damit sind Maßnahmen wie etwa Anleihekäufe von Unternehmen in größerem Umfang gemeint.