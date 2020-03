IOC bekommt Unterstützung aus den USA

LOS ANGELES: In der Debatte um eine mögliche Absage von Olympia in der Corona-Krise hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) Unterstützung aus den USA bekommen. Man müsse derzeit noch keine Entscheidung treffen und habe noch mehr als vier Monate Zeit bis zur Eröffnungsfeier in Tokio, betonten Spitzenvertreter des nationalen olympischen und paralympischen Komitees der Vereinigten Staaten (USOPC) in einer Telefonpressekonferenz am Freitag.

Für einige Athleten seien die Spiele in Tokio die einzige Chance auf eine Olympia-Teilnahme. Man gehe deswegen derzeit weiter alle notwendigen Schritte zur Vorbereitung, hieß es. Einen Zeitraum, bis zu dem eine Entscheidung getroffen werden müsse, sehe man nicht. Der Austausch mit dem IOC sei gut.

Sarah Hirshland und Susanne Lyons, die Geschäftsführerin und die Vorsitzende des USOPC, betonten beide, kein Athlet solle derzeit das Training zu einem Risiko für die eigene Gesundheit machen und empfahlen die Einhaltung aller Behörden-Vorgaben in der Corona-Krise.

IOC-Präsident Thomas Bach hatte trotz wachsender Kritik zuletzt mehrfach betont, eine Absage der Olympischen Spiele stehe derzeit nicht zur Debatte.

Steelers-Quarterback präsentiert Corona-Botschaft und mächtigen Bart

PITTSBURGH: In dem Video mit der Corona-Botschaft an seine Landsleute wirkt Star-Quarterback Ben Roethlisburger, als habe er selbst das Haus seit Monaten nicht verlassen. Mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie für seine «Bleibt-zu-Hause»-Nachricht bekam der 38-Jährige deswegen am Freitag (Ortszeit) für seinen mächtigen Vollbart. Vergleiche mit Tom Hanks in «Cast Away - Verschollen» machten schnell die Runde in den sozialen Netzwerken. Gemeine Twitter-Nutzer mutmaßten sogar, ein Obdachloser habe Roethlisburgers Telefon und Twitter-Konto übernommen. Der Quarterback spielt für die Pittsburgh Steelers und führte das Team zu zwei Siegen im Super Bowl.

RB-Leipzig startet Corona-Kampagne - «Leben entschleunigen»

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat angesichts der Coronavirus-Pandemie die Club-Kampagne «Was ist wichtiger als Fußball? #WirAlle!» gestartet. «Wir alle sollten unser Leben entschleunigen, um den Virus zu entschleunigen. Wir alle sollten alles dafür tun, diese schwierige und angespannte Phase für uns alle so schnell wie möglich vorübergehen zu lassen», hieß es in einer Botschaft von RB-Trainer Julian Nagelsmann an die Anhänger.

In der Kampagne werden den Fans unter anderem Info-Seiten zum Thema «Corona» bereitgestellt. Auch wird auf die aktive Unterstützungen zum Blutspenden hingewiesen. Dazu sind Rezepte des Teamkochs und Fitnesstipps der Athletiktrainer auf der Seite zu finden.

US-Schwimmverband will Verlegung der Olympischen Spiele

LOS ANGELES: Der amerikanische Schwimmverband hat das Nationale Olympische Komitee und das Paralympische Komitee der USA aufgefordert, sich für eine Verlegung der Sommerspiele in Tokio stark zu machen. «Es gibt keine perfekten Antworten, und es wird nicht einfach sein», schrieb Verbandschef Tim Hinchey angesichts der Coronavirus-Pandemie in einem Brief an den Dachverband. Es sei jedoch eine Lösung, es allen Athleten zu ermöglichen, sich auf sichere und erfolgreiche Olympische Spiele im Jahr 2021 vorzubereiten.

Die Welt der Athleten sei auf den Kopf gestellt worden, ergänzte Hinchey und verwies auf die großen Schwierigkeiten, sich auf Olympia vorzubereiten. Die Athleten hätten «unvorstellbare Störungen» erlebt, gleiche Wettbewerbsbedingungen seien in Frage gestellt. Dabei sei es für einige Sportler die Chance auf den größten Wettbewerb ihres Lebens.

Das IOC verweigert momentan eine Diskussion über eine Verlegung oder Absage der Sommerspiele und verweist auf die Zeitspanne von gut vier Monaten bis zur Eröffnungsfeier. Olympia soll vom 24. Juli bis 9. August, die Paralympics von 25. August bis 6. September stattfinden.

Norwegischer Sportverband: Olympia nur nach Ende der Corona-Krise

OSLO: Der norwegische Sport-Dachverband NIF hat das Internationale Olympische Komitee aufgefordert, eine mögliche Verlegung der Sommerspiele in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie in Betracht zu ziehen. «Angesichts der höchst unklaren Situation in Norwegen und in weiten Teilen der Welt ist es weder verantwortlich noch wünschenswert, norwegische Sportler zu den Olympischen oder Paralympischen Spielen 2020 nach Tokio zu schicken, bevor die Weltgemeinschaft diese Pandemie hinter sich gelassen hat», wurde Sportpräsidentin Berit Kjøll in einer Pressemitteilung zitiert. Der NIF fungiert als Nationales Olympisches und Paralympisches Komitee für Norwegen.

In einem Brief an IOC-Präsident Thomas Bach wies Kjøll darauf hin, dass Norwegen im Zuge der Corona-Krise jede Art von organisiertem Sport und sportliche Veranstaltungen verboten habe. Das sei eine große Herausforderung für den norwegischen Sport.

Finanzielle Einbußen wegen Corona-Krise: DEL prüft Vertragsklauseln

DÜSSELDORF/NEUSS: Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie will sich die Deutsche Eishockey Liga (DEL) für die Zukunft auf mögliche finanzielle Einbußen besser vorbereiten. Derzeit prüft die DEL, ob eine Empfehlung an die Clubs für entsprechende Klauseln in künftigen Spielerverträgen möglich ist. «Es ist eine Klausel, die etwas schwammig formuliert ist, aber die besagt, dass Spieler Gesprächsbereitschaft zur Kurzarbeit oder zum Gehaltsverzicht zeigen müssen, wenn Spiele nicht regulär stattfinden können», sagte der Sportliche Leiter der Düsseldorfer EG, Niki Mondt, der «Rheinischen Post» (Samstag).

Aufgrund der rasanten Ausweitung des Virus waren in der DEL keine Playoffs gespielt und die Saison ohne einen Meister beendet worden. «Wir prüfen aktuell eine Empfehlung dahingehend, aber es ist noch nicht final. Am Ende bleibt es eine Sache zwischen Club und Spieler», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Saisonabbruch hatte Tripcke wirtschaftlich von einer «Katastrophe» gesprochen und die Politik zur Hilfe aufgerufen.

DFB ermöglicht flexiblere Zahlungen an Mitgliedsverbände

FRANKFURT/MAIN: Mit flexibleren Zahlungen an die Mitgliedsverbände will der Deutsche Fußball-Bund den Amateurfußball vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Zuge der Coronavirus-Pandemie bewahren. «Die Gelder werden jedes Jahr in zwei Raten ausgezahlt, im Mai und im November. Dies haben wir für dieses Jahr aufgehoben. Ein Landesverband, der die Gehälter seiner Angestellten nicht mehr zahlen kann, kann nun flexibel diese Geldmittel abrufen», wird DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge auf der Verbands-Homepage zitiert.

Der DFB investiert 120 Millionen Euro pro Jahr in den Amateurfußball. Die Zuwendungen pro Landesverband richten sich nach einem Schlüssel, der sich an der Zahl der Mitglieder und gemeldeten Mannschaften orientiert. Direkte Zahlungen an die Clubs sind aus steuerlichen und rechtlichen Gründen nicht möglich.

Fußball-Meisterschaft in Weißrussland startet trotz Corona-Krise

MINSK: Gegen den europäischen Trend ist der Fußball in Weißrussland trotz Coronavirus-Pandemie planmäßig in die Meisterschaft gestartet – mit Fans auf den Stadiontribünen. 730 Zuschauer kamen zum Spiel von Energetik-BGU und dem früheren Champions-League-Teilnehmer BATE Borisow, wie Medien in der weißrussischen Hauptstadt Minsk berichteten. Mehr als 1.400 Fans besuchten am Freitag die Begegnung von Schachtjor und Torpedo-BelAS. Präsident Alexander Lukaschenko, oft als «Europas letzter Diktator» bezeichnet, hatte Einschränkungen in anderen Ländern als Panikmache kritisiert.

Die Fußballvereinigung ABFF hatte den Start der nationalen Meisterschaft nach Plan und mit Zuschauern angekündigt. Es werde genau auf die Ausbreitung des Coronavirus in Weißrussland geachtet, teilte die ABFF mit. Falls notwendig, sollten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.

«Ich nenne dieses Coronavirus nicht anders als eine Psychose und lasse mich auch nicht davon abbringen», sagte Lukaschenko in dieser Woche. «Die zivilisierte Welt ist verrückt geworden, und die Politiker haben schon damit angefangen, die Situation für ihre Interessen auszunutzen.» Es sei eine «absolute Dummheit», etwa Grenzen zu schließen.

Lukaschenko regiert so lange wie niemand sonst in Europa – seit mehr als 25 Jahren. Weißrussland, Nachbar von EU-Mitglied Polen, hat nach offiziellen Angaben bisher rund 70 Coronavirus-Fälle – aber noch keinen Todesfall. Es gebe keinen Grund, drakonische Maßnahmen zu ergreifen, sagte der Präsident der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge.