Coronavirus: Alles um die Sport

Zweiter positiver Corona-Test bei Juve: Frankreichs Matuidi infiziert

TURIN: Beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin gibt es einen weiteren prominenten Corona-Fall. Der französische Weltmeister Blaise Matuidi hat sich mit dem Virus infiziert und befindet sich derzeit in einer freiwilligen Quarantäne zu Hause. Das teilte der Serie-A-Club am Dienstag mit. Der 32-Jährige zeige keine Symptome der Lungenkrankheit Covid-19, schrieb Juve.

Als erste Infektion im italienischen Spitzenfußball war der Fall von Juventus-Verteidiger Daniele Rugani bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden. Zuletzt hatte der Verein von Ex-Weltmeister Sami Khedira mitgeteilt, dass nach Ruganis positivem Befund 121 Personen in häuslicher Quarantäne seien. Italien ist besonders betroffen von der Pandemie und gilt als Epizentrum in Europa. Die Regierung hat sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt.

Auch Argentinien setzt wegen Coronavirus die 1. Fußball-Liga aus

BUENOS AIRES: Als letztes Land in Südamerika hat auch Argentinien wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den Spielbetrieb in der Ersten Fußball-Liga nun vorerst eingestellt. Auf Bitten der Regierung des südamerikanischen Landes werde die Superliga bis zum 31. März ausgesetzt, teilte die Liga am Dienstag mit.

Zuletzt hatte der argentinische Fußballverband AFA noch daran festgehalten, die Spiele ohne Fans weiter auszutragen. Auch Staatschef Alberto Fernández sagte: «Solange ohne Zuschauer gespielt wird, sehe ich keine Probleme.» Die Entscheidung war allerdings bei Trainern und Spielern der Vereine auf Kritik gestoßen.

Der Hauptstadtclub River Plate hatte sich der Anweisung des Verbands bereits am Wochenende widersetzt und war zu der Partie gegen Atlético Tucumán nicht angetreten. «Der Wettbewerb birgt ernstzunehmende Risiken für die Gesundheit der Profis und alle an dem Spiel Beteiligten», hieß es in einer Stellungnahme des Vereins.

Auch PGA Championship wegen Coronavirus-Pandemie verschoben

SAN FRANCISCO: Nach dem Masters in Augusta findet auch das zweite Golf-Major der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant statt. Wie die PGA-Tour am Dienstagabend auf ihrer Homepage veröffentlichte, sind insgesamt fünf PGA-Veranstaltungen betroffen - darunter ist auch die PGA Championship, die für den 14. bis 17. Mai geplant war. Für die RBC Heritage, die Zurich Classic of New Orleans, die Wells Fargo Championship und die AT&T Byron Nelson nutzte die PGA das Wort canceled («abgesagt»), für die Championship war von einer Verschiebung auf einen noch zu benennenden Termin die Rede.

Kohlbacher infiziert: Handball-Nationalteam soll in Quarantäne

STUTTGART: Nun hat das Coronavirus auch die Handball-Nationalmannschaft erfasst. Weil Kreisläufer Kohlbacher positiv getestet worden ist, steht den DHB-Spielern eine zweiwöchige Quarantäne bevor.

Die gesamte Handball-Nationalmannschaft soll wegen eines positiven Coronavirus-Falles unter Quarantäne gestellt werden. Nach dpa-Informationen hat sich Kreisläufer Jannik Kohlbacher vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit dem Virus infiziert. Dies hat ein am Montag bei dem 24-Jährigen durchgeführter Test ergeben.

Der Deutsche Handball-Bund bestätigte am Dienstagabend einen positiven Fall im DHB-Team, nannte aber keinen Namen. «Jeder Teilnehmer des Lehrgangs ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und wird sich an die von den Behörden empfohlenen Maßnahmen halten», hieß es in einer Verbandsmitteilung.

Da die DHB-Auswahl inklusive Kohlbacher in der vergangenen Woche einen viertägigen Lehrgang in Aschersleben absolviert hatte, empfahl Mannschaftsarzt Kurt Steuer eine zweiwöchige häusliche Quarantäne für das komplette Team inklusive des Staffs um den neuen Bundestrainer Alfred Gislason. Als erstes hatte der TV-Sender Sky Sport News HD über einen Corona-Fall innerhalb der Nationalmannschaft berichtet.

Kohlbacher ist nach dem dänischen Nationalspieler Mads Mensah bereits der zweite Profi der Rhein-Neckar Löwen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Es sind die ersten beiden bekannten Corona-Fälle bei Bundesliga-Profis.

Die Löwen hatten am Dienstag mitgeteilt, dass alle Mitspieler von Mensah, die in den vergangenen Tagen persönlichen Kontakt zu dem Rückraumspieler hatten, vom Club in häusliche Quarantäne überstellt worden seien. «Es ist eine harte Entscheidung, die aber zum Schutz aller zwingend notwendig ist. Die Spieler haben alle einen individuellen Trainingsplan an die Hand bekommen und fühlen sich soweit gut», sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Die Entscheidung sei in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Mannschaftsarzt getroffen worden.

Die Nationalspieler, die sich in der Vorwoche gemeinsam mit Kohlbacher auf das später abgesagte Länderspiel gegen die Niederlande vorbereitet hatten, sollen nun die zuständigen Gesundheitsämter über den Fall informieren. Dazu zählen wahrscheinlich auch DHB-Kapitän Uwe Gensheimer und Rückraumspieler Paul Drux, die trotz Verletzungen nach Aschersleben gereist waren und dort Kontakt zur gesamten Mannschaft hatten. Wegen der vorerst bis zum 23. April ausgesetzten Bundesligasaison absolvieren alle Nationalspieler derzeit wie ihre Vereinskollegen ein individuelles Heimtraining.