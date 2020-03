Coronavirus: Alles um die Sport

Toni Kroos meldet sich aus Quarantäne: «Wir sind fit»

BERLIN: Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (30), der derzeit unter Quarantäne steht, hat keine Anzeichen für eine Erkrankung am Coronavirus. «Mir und meiner Familie geht es gut, keine Symptome. Wir sind fit», sagte Kroos in der am späten Montagabend ausgestrahlten ProSieben-Show «Late Night Berlin». Kroos steht, wie die gesamte Mannschaft von Real Madrid, seit mehreren Tagen unter Quarantäne, weil zuvor ein Profi des Basketballteams positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden war.

«Langweilig ist mir nicht, das kannst du dir vorstellen mit drei Kindern. Den ganzen Tag zuhause wird es nicht langweilig. Aber wenn man mal nach rechts und links schaut, ist die Hauptsache, dass es uns allen gut geht», sagte der Fußball-Profi im Videotelefonat mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Er esse viel Nudeln und habe noch reichlich Klopapier im Haus, scherzte Kroos.

Auf eine mögliche Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer angesprochen, meinte der 30-Jährige: «Wann wieder Fußball gespielt wird, steht aktuell mal ganz hinten an. Die Hauptsache ist, wann man diesen unsichtbaren Gegner wieder weg bekommt. Dass alles wieder zur Normalität kommt.» Es gebe momentan andere Probleme, als jetzt wieder Fußball spielen zu können.

Italienischer Verband für Verschiebung der Fußball-EM

ROM: Um die nationale Saison zu Ende spielen zu können, haben der italienische Fußballverband (FIGC) und die Clubs der Serie A eine Verschiebung der Europameisterschaft vorgeschlagen. «In diesem Moment ist eine Verlegung der richtige Weg», sagte FIGC-Chef Gabriele Gravina am Montag dem Radiosender Rai. Die Vereine hätten ihren Willen bekräftigt, die Liga weiter zu spielen, sobald die Regierung und die sanitären Bedingungen das angesichts der Coronavirus-Pandemie wieder zulassen.

Der italienische Fußball pausiert erst einmal bis zum 3. April. Die Serie A hat noch zwölf Spieltage vor sich. Zudem stehen noch die Halbfinals und das Endspiel des Pokals an, während noch fünf Vereine an internationalen Wettbewerben teilnehmen.

Die Europäische Fußball-Union berät am Dienstag in einer Videokonferenz über die Folgen der Coronavirus-Pandemie. Auf dem Prüfstand stehen die derzeit ausgesetzten Europapokal-Wettbewerbe und die EM 2020. Das paneuropäische Turnier in zwölf Ländern soll eigentlich am 12. Juni beginnen. Eine Verlegung ist aufgrund der Ausbreitung von Sars-CoV-2 aber die wahrscheinlichere Option. Diskutiert wird über mögliche Ersatztermine in diesem Winter oder im Sommer 2021.

Russland bietet sich als Gastgeber für EM 2020 an

ST. PETERSBURG: Vor einer möglichen Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft 2020 wegen des Coronavirus hat sich Russland als Ersatz-Gastgeber ins Gespräch gebracht. «Wir sind für einen Schulterschluss bereit», sagte der Chef des Organisationskomitees für die EM 2020 in St. Petersburg, Alexej Sorokin, russischen Sportmedien zufolge. «Wir müssen zunächst aber darüber diskutieren, wie das Format aussehen könnte und wie viele Spiele stattfinden könnten.»

Die endgültige Entscheidung werde die Europäische Fußball-Union treffen, meinte Sorokin. «Es besteht einfach die Bereitschaft Russlands, in der schwierigen Situation zu helfen, in der sich die Organisatoren womöglich befinden.» Ähnlich hatte sich zuvor Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko geäußert.

In Russland gibt es nach offizieller Darstellung im Vergleich zu anderen Ländern vergleichsweise wenige Corona-Fälle.

Die UEFA will am Dienstag über die Verlegung der EM 2020 entscheiden. Die Ausrichtung in zwölf Ländern im Sommer (12. Juni bis 12. Juli) erscheint aufgrund der Coronavirus-Pandemie illusorisch. In der nordrussischen Millionenmetropole St. Petersburg sollten vier EM-Spiele ausgetragen werden. Im Sommer 2018 war Russland Gastgeber der vom Weltverband FIFA organisierten Weltmeisterschaft.

IOC-Exekutive berät über Folgen der Corona-Krise

LAUSANNE: Die IOC-Exekutive berät am Dienstag und Mittwoch in mehreren Telefonschalten über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Dabei werden die Spitzenfunktionäre des Internationalen Olympischen Komitees den «Informationsaustausch mit Athletenvertretern, Nationalen Olympischen Komitees und internationalen Verbänden vorbereiten», wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Zentrales Thema dieser Beratungen dürften die Olympischen Spiele in Tokio sein, die am 24. Juli eröffnet werden sollen. Eine Entscheidung über eine Verschiebung oder Absage der Sommerspiele ist jedoch nicht zu erwarten.

Zuletzt hatten IOC-Präsident Thomas Bach und Japans Premierminister Shinzo Abe noch einmal bekräftigt, dass die Olympischen Spiele trotz der rasanten weltweiten Verbreitung des Coronavirus stattfinden sollen. Allerdings hatte Bach am vergangenen Donnerstag in den ARD-«Tagesthemen» eingeräumt, dass das IOC auf die Weltgesundheitsorganisation hören wolle. Sollte die WHO zu einer Absage raten, würden die Olympia-Verantwortlichen dem folgen.

NHL-Profi Holzer in Coronavirus-Krise: «Quasi in Selbst-Quarantäne»

NASHVILLE/SAN JOSE: Die Unsicherheit aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Saisonunterbrechung macht auch den NHL-Profis zu schaffen. «Die Situation ist natürlich sehr schwierig für alle, weil es einfach nicht absehbar ist, bis wann und ob überhaupt es weitergeht», teilte Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer der Deutschen Presse-Agentur mit. «Die ganzen Trainingshallen sind geschlossen und uns wurde geraten, zu Hause zu bleiben und quasi in Selbst-Quarantäne zu gehen.» Soziale Kontakte sollen «so gut es geht» vermieden werden, so Holzer.

Die geschlossenen Eishallen stellen die Eishockey-Profis vor Probleme. «Trainieren beziehungsweise sich fit halten muss sich jeder selber. Wir haben jetzt ein kleines Fitness-Programm für diese Woche vom Verein als Guideline bekommen», schrieb der Verteidiger der Nashville Predators. Nationalstürmer Lean Bergmann (21) von den San Jose Sharks beschrieb es in der «Eishockey News» als «eine Herausforderung», sich möglichst gut fit zu halten.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Krise empfohlen, in den kommenden acht Wochen im ganzen Land Veranstaltungen mit 50 Personen und mehr zu verschieben oder abzusagen. Damit wird der US-Sport wohl viel länger ruhen müssen als von den großen Ligen zunächst erhofft.

NFL von Coronavirus-Maßnahmen betroffen: Trainingsstart verschoben

LOS ANGELES: Die NFL passt ihren Zeitplan an die Coronavirus-Pandemie an und hat den Trainingsauftakt für die Teams auf unbestimmte Zeit verschoben. Mannschaften mit einem neuen Cheftrainer hätten nach der ursprünglichen Planung am 6. April angefangen, alle anderen Teams wären am 20. April in die Saisonvorbereitung gestartet. Man werde sich in regelmäßigen Abständen austauschen und die Situation rund um die Ausbreitung des Virus neu beurteilen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA vom Montag (Ortszeit).

In der derzeit laufenden Wechselperiode dürfen sich Teams und Spieler zudem nicht persönlich treffen. Interessierte Mannschaften dürfen Spieler nicht zu ihren Geschäftsstellen oder anderen Orten bringen und selbst keine Angestellten zu den Profis schicken. Ärztliche Untersuchungen müssen in der Nähe der bisherigen Städte vorgenommen werden. Clubs und Spieler auf dem freien Markt dürfen seit Montag miteinander verhandeln. Verträge unterschrieben werden dürfen frühestens ab Mittwoch.

US-Rennserie Nascar macht Coronavirus-Pause bis zum 9. Mai

LOS ANGELES: Die US-Rennsportserie Nascar unterbricht ihre Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 9. Mai. «Wir wollen alle 36 Rennen in dieser Saison fahren», hieß es in der Mitteilung vom Montag (Ortszeit). Genaue Angaben zu weiteren und neuen Terminen mache man, nachdem man die Lage weiter beobachtet und sich mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt habe. Am Freitag hatte die Serie, in der bislang sieben Rennen gefahren worden sind, zunächst nur die kommenden zwei Wettkämpfe auf Eis gelegt.

NBA, NHL, MLS und MLB haben auf die Ausbreitung des Virus und die schärferen Vorgaben durch die US-Gesundheitsbehörde ebenfalls reagiert und pausieren bis mindestens Mitte Mai. Nascar möchte die Saison am 9. Mai in Martinsville wieder aufnehmen.