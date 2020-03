Coronavirus: Alles um die Sport

Nach Corona-Fall: Nürnberg-Profi gibt Entwarnung

NÜRNBERG: Der nach einem positiven Coronavirus-Befund unter Quarantäne stehende Fußball-Profi Fabian Nürnberger hat mit keinerlei Symptomen zu kämpfen. «Mir geht es sehr gut, ich merke bislang keine Anzeichen oder ähnliches vom Virus. Um mich müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen», sagte der 20-Jährige vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg am Sonntagabend in einem Vereinsvideo. Er habe auch schon ein bisschen trainiert, «um mich da einfach fit zu halten.»

Aber nicht jedem gehe es «so einfach wie mir mit diesem Virus», sagte Nürnberger und richtete einen eindringlichen Appell an die Fans: «Versucht, so gut wie möglich, in eurer Wohnung zu bleiben, versucht nur im Notfall nach draußen zu gehen. Ich denke, im Moment ist das das Beste, was wir alle tun können.»

Nachdem Nürnberger positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war, befindet sich die gesamte Mannschaft in häuslicher Quarantäne.

Fußball-Nationalspieler Kehrer bekommt Tochter

PARIS: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer ist Vater geworden. «Und schließlich gute Nachrichten in diesen schwierigen Zeiten: @KehrerThilo ist jetzt Vater der kleinen Nala! Glückwünsche an die Eltern», twitterte am Sonntagabend Kehrers Club Paris Saint-Germain unter ein Bild des 23-Jährigen mit seiner Tochter.

Wegen der Coronavirus-Krise bleiben in Frankreich ab Montag alle Schulen, Kindergärten, Hochschulen und Universitäten bis auf Weiteres geschlossen. Kehrer ist auf dem Bild in Paris auf einer menschenleeren Straße zu sehen. Auch in Frankreichs erster Fußball-Liga ruht derzeit der Spielbetrieb.

Kein Trainingsbetrieb mehr bei Tuchels PSG

PARIS: Das von Thomas Tuchel trainierte Team des französischen Meisters Paris Saint-Germain stellt den Trainingsbetrieb aufgrund der Gefahren der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ein. Die Regelung gelte ab Montag, teilte der Club der deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer am Sonntag mit. Neue Informationen wurden für Mittwoch angekündigt.

Formel-1-Veranstalter von Texas-Rennen: «Schreckliche Zeit»

AUSTIN: Der Formel-1-Kurs von Texas hat angesichts der Coronavirus-Krise wirtschaftliche Probleme eingeräumt. «Es ist tatsächlich eine schreckliche Zeit für das Event-Business und das Gaststättengewerbe», schrieben die Veranstalter auf dem Circuit of The Americas in den USA. «Ohne Konzerte, Rennen und Spiele werden wir nur begrenzt genutzt.» Auf der Anlage in Austin finden unter anderem auch Konzerte und Konferenzen statt.

Das wichtigste sei aber die Sicherheit und Gesundheit der Menschen. «Uns bricht es das Herz für unsere Angestellten (und ihre Familien), die das ganze Jahr dafür aufbringen, um Gäste aus Austin und von der ganzen Welt zu empfangen, sich jetzt aber arbeitslos wiederfinden. Die Freude, erinnerungswürdige Gelegenheiten zu schaffen, ist von der enttäuschenden Wirklichkeit einer weltweiten Krise abgelöst worden», schrieben die Organisatoren weiter.

Die Formel 1 musste schon mehrere Grand Prix verschieben oder absagen. In Texas soll am 25. Oktober gefahren werden.

Wuhan-Kicker in Spanien: «Als wären wir Viren auf zwei Beinen»

BERLIN: Hinter den Fußballern des FC Wuhan Zall liegt ein Odyssee. Das Team des spanischen Trainers José González war Ende Januar nach Spanien gereist. Wegen des Ausbruchs des Sars-CoV2-Virus mussten die Kicker und ihr Coach länger als ursprünglich veranschlagt dort verbleiben. Die chinesische Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan gilt als der Ursprung der Corona-Krise, die längst auch Europa im griff hat.

Als das Team in Spanien ankam, wurden die Spieler angeschaut, als wären es «Viren auf zwei Beinen», berichtete der Trainer. «Das war absolut so», sagte Gonzalez in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Montag) kurz vor der Rückreise nach China. Dass sein Team abreiste, wenige Stunden, bevor Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez wegen des Coronavirus den Alarmzustand im Land ausrief, sieht Gonzalez als Déjà-vu-Erlebnis. «Ein wenig schon, ja. Das kann man nicht von der Hand weisen. Was sollen wir machen? Es ist, wie es ist.»

Sein Team werde aber nicht zurück in die noch immer abgeriegelte Stadt Wuhan, sondern nach Peking reisen. «Nach der Ankunft geht es für uns erst einmal in Quarantäne. Wie für jeden, der in Peking ankommt», sagte Gonzalez. «Wir werden uns in China sicherer fühlen als in Spanien. Die Zahlen von Ende vergangener Woche sprechen nur von einem Dutzend Neuinfektionen, die meisten davon in Wuhan.» Die Überlegungen seien aber eher terminlich begründet gewesen. Die chinesische Super League soll nach Verschiebung nun Anfang Mai beginnen. «Wenn wir jetzt zurückkehren und die zweiwöchige Quarantäne hinter uns lassen, werden wir einen Monat haben, um uns gezielt auf den Ligastart vorzubereiten», sagte Gonzalez.

McLaren: Erster Coronavirus-Fall in Formel 1 frei von Symptomen

WOKING/MELBOURNE: Der erste Coronavirus-Fall der Formel 1 erholt sich. Die Symptome bei dem Mitarbeiter des englischen McLaren-Teams sind verschwunden. Dies erklärte der Chef des Motorsport-Projekts, Zak Brown. Auch die Leute in Quarantäne seien frohen Mutes. In der vergangenen Woche war bei einem McLaren-Mitarbeiter im Fahrerlager von Melbourne das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Es kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. McLaren zog daraufhin seine Teilnahme am Saisonauftakt in Australien zurück, der kurz danach komplett abgesagt wurde.

Später wurden weitere 14 Mitarbeiter des früheren Weltmeisterteams als Coronavirus-Verdachtsfälle eingestuft, die in engem Kontakt mit dem nachgewiesenen ersten Fall gewesen waren. Es handelte sich dabei weder um die Fahrer Carlos Sainz und Lando Norris noch Teamchef Andreas Seidl. Die 14 Angestellten sind in Melbourne isoliert.

«Ein besonderer Dank an unseren Renndirektor Andrea Stella und seine Jungs, die freiwillig in Down Under geblieben sind für die nächsten 14 Tage, um unsere Jungs in der Quarantäne zu unterstützen», sagte Seidl, der mittlerweile wieder in Europa ist. Das gesamte Rennteam von McLaren, das nach Australien gereist war, wird der Fabrik in Woking als Vorsichtsmaßnahme zwei Wochen fernbleiben.