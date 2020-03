Coronavirus: Alles um die Luftfahrt

Letzter internationaler Flug landet in Sydney

SYDNEY: Kurz vor Beginn der Einreisesperre für Ausländer in Australien ist am Flughafen von Sydney die Ankunft von mehr als 20 internationalen Flügen gestrichen worden. Einige Flüge aus dem Ausland sollten im Laufe des Tages aber noch landen. Und auch nach Beginn der Sperre am Freitagabend (Ortszeit) stand nach Angaben des Flughafens noch eine Ankunft aus dem Ausland an - eine Maschine aus Dubai. Lediglich Australier, Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz in Australien sowie enge Familienangehörige dürfen dann noch ins Land. Premierminister Scott Morrison hatte am Donnerstag wegen der Corona-Krise die Schließung der Grenzen angekündigt - ebenso wie die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern für ihr Land.

Streit um Staatshilfen: Ex-UN-Botschafterin Haley verlässt Boeing

CHICAGO: Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, ist als Verwaltungsrätin von Boeing zurückgetreten. Grund ist ein Konflikt um staatliche Hilfsgelder in der Coronavirus-Krise, wie der Flugzeugbauer am Donnerstag gegenüber der Börsenaufsicht offenlegte. Haley lehne aus Prinzip ab, dass sich Boeing bei der Regierung um Unterstützung bemühe und habe deshalb ihren sofortigen Rücktritt eingereicht.

Boeing ist wegen des nach zwei Abstürzen mit Startverboten belegten Flugzeugmodells 737 Max ohnehin schon stark angeschlagen, die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus bringen den Airbus-Rivalen weiter in Not. Der US-Luft- und Raumfahrtriese ist auf milliardenschwere Hilfsgelder angewiesen. Die 48-jährige Haley, die zeitweise als große Hoffnungsträgerin der republikanischen Partei galt, war erst Ende April 2019 von den Aktionären ins Boeing-Direktorium gewählt worden.

Norwegen legt Rettungspaket für Fluggesellschaft Norwegian auf

OSLO: Die norwegische Regierung will den Fluggesellschaften im Lande mit Kreditgarantien durch die Corona-Krise helfen. Am Donnerstagabend präsentierten der Verkehrsminister und die Wirtschaftsministerin ein Rettungspaket, dass der Airline Norwegian Zugang zu 3 Milliarden norwegischen Kronen (253 Mio Euro) verschafft. SAS bekommt eine Garantie von 1,5 Milliarden Kronen.

Schweden und Dänemark, die beide jeweils rund 15 Prozent an SAS halten, hatten der skandinavischen SAS bereits Staatsgarantien im Wert von zusammen 3 Milliarden schwedischen Kronen (274 Mio Euro) zugesagt.

Die Norweger stellen allerdings Bedingungen: Der Staat leistet 90 Prozent der Garantie, sofern externe Banken, Kreditinstitute oder andere kommerzielle Parteien die restlichen 10 Prozent übernehmen.

Norwegian hatte aufgrund der Corona-Krise 7.300 Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken müssen, SAS 10.000.