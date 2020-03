Airline-Verband IATA kritisiert US-Grenzschließung für Europäer



GENF: Der Weltluftfahrtverband IATA hat den US-Einreisestopp für Europäer aus der Schengenregion kritisiert. «Reisen in so großem Umfang zu unterbinden, wird negative Konsequenzen für die Wirtschaft haben», sagte Generalsekretär Alexandre de Juniac am Donnerstag nach Mitteilung der IATA an ihrem Sitz in Genf. Im Fall der Märkte USA und EU sei die Dimension enorm.

Im vergangenen Jahr habe es täglich etwa 550 Flüge mit rund 125 000 Passagieren zwischen Schengenländern und den USA gegeben. Zu den Schengenländern, die die Grenzkontrollen untereinander weitgehend abgeschafft haben, gehören die meisten EU-Länder sowie die Schweiz, Norwegen und kleinere europäische Staaten.

Der Verband hatte den Umsatzverlust der Fluggesellschaften wegen des Coronavirusausbruchs für dieses Jahr im Passagiergeschäft auf bis zu 113 Milliarden Dollar (bis 101 Mrd Euro) geschätzt. Das entspräche den Verlusten während der Finanzkrise 2008/2009. Die Schätzung stammte aber vom 5. März. «Das Szenario hat nicht die drastischen Maßnahmen berücksichtigt, die die US-Regierung und andere, darunter Israel, Kuwait und Spanien, seitdem verhängt haben», so die IATA. Eine neue Verlustprognose legte der Verband nicht vor.

Er rief Regierungen auf, Fluggesellschaften, die wegen der Reisebeschränkungen und des Passagiereinbruchs in Nöte geraten, finanziell zu unterstützen. «Fluggesellschaften, die zusammen rund 2,7 Millionen Menschen beschäftigen, sind unter extremen finanziellen und operativen Druck», sagte de Juniac.

Lufthansa dünnt Flugangebot in die USA aus

FRANKFURT/MAIN: Der Lufthansa-Konzern bietet trotz des überraschend verkündeten Einreisestopps für Europäer weiterhin Flüge aus Europa in die USA an - allerdings wird das Angebot ausgedünnt. Einige Verbindungen aus Frankfurt, Wien, Zürich und Brüssel in die USA würden beibehalten, teilte die Lufthansa am Donnerstag mit. Erreichbar seien so die Ziele Chicago, New York und Washington.

Flüge mit anderem Ziel in den USA werden bis auf Weiteres gestrichen. Das gelte auch für alle Abflüge mit Ziel USA von München, Düsseldorf und Genf aus. Wie lange die Einschränkungen im Flugplan gelten, sei im Moment nicht absehbar, sagte ein Lufthansa-Sprecher in Frankfurt. Planmäßig bieten die Airlines der Lufthansa Group im noch gültigen Winterflugplan, der bis zum 28. März gilt, 313 Verbindungen zu 21 Destinationen von Europa in den USA an.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwochabend verfügt, dass die Grenzen der USA wegen der Ausbreitung des Coronavirus für Europäer vorübergehend geschlossen werden. «Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen», sagte Trump.

Bereits am Mittwoch hatte der Lufthansa-Konzern weitere 23 000 Flüge für die Zeit bis zum 24. April gestrichen. Üblicherweise fliegen die Gesellschaften des größten Luftverkehrskonzerns Europas im Schnitt gut 3200 Flüge pro Tag. Bislang hat der Konzern angekündigt, sein Programm für Lufthansa, Swiss, Austrian, Eurowings und Brussels bis zur Hälfte zusammenzustreichen.

Die Routen über den Nordatlantik sind in normalen Zeiten das ökonomische Rückgrat der europäischen Fluggesellschaften. Sie haben auch große Bedeutung für die Auslastung der Zubringerflüge aus ganz Europa zu den Drehkreuzen München, Frankfurt, Wien und Zürich. An den Flughäfen steht bereits eine wachsende Zahl nicht benötigter Jets.

Norwegian beurlaubt wegen Corona-Krise Hälfte der Belegschaft

OSLO: Die finanziell in Bedrängnis geratene norwegische Billigfluglinie Norwegian will im Zuge der Corona-Krise die Hälfte ihrer Mitarbeiter beurlauben und Tausende Flüge streichen. Wegen der außergewöhnlichen Situation am Markt rund um das neuartige Coronavirus und der damit verbundenen dramatisch gesunkenen Nachfrage müsse der Konzern alle möglichen Alternativen prüfen, um seine Kosten zu senken, teilte die Airline am Donnerstagabend mit. «Leider beinhaltet dies vorübergehende Beurlaubungen von bis zu 50 Prozent unserer Angestellten, und diese Zahl kann steigen.» Nach Schätzungen norwegischer Medien dürften etwa 5000 Norwegian-Mitarbeiter davon betroffen sein.

Im Zuge der Corona-Krise hat Norwegian mit einem stark fallenden Aktienkurs zu kämpfen. Erst am Donnerstag war die Norwegian-Aktie um mehr als 22 Prozent auf unter 7,50 norwegische Kronen (0,66 Cent) abgesackt, nachdem US-Präsident Donald Trump als Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus ein Einreisestopp für die meisten Europäer ab Freitag angekündigt hatte. Damit hat die Aktie innerhalb eines Monats etwa 80 Prozent seines Wertes eingebüßt.

Wegen Trumps Entschluss und der dramatischen Lage um den Coronavirus habe sich die Fluglinie dazu entschieden, bis Ende Mai 40 Prozent der Langstreckenflotte auf dem Boden zu belassen, darunter der Großteil der geplanten Flüge in die USA, erklärte Norwegian. Auch ein Viertel der Kurzstreckenflüge in Europa - hauptsächlich innerhalb Norwegens und Skandinaviens sowie Strecken nach Italien - werde gestrichen. Bereits am Dienstag hatte Norwegian angekündigt, zwischen Mitte März und Mitte Juni schätzungsweise 3000 Flüge zu streichen.

Corona-Krise schlägt bei Flughafenbetreiber Fraport durch ​Coronavirus

FRANKFURT/MAIN: Am Frankfurter Flughafen sind im Februar die Passagierzahlen weiter zurückgegangen. Die Coronavirus-Krise hat ihren Höhepunkt aber noch nicht erreicht.

Die Angst vor dem neuartigen Coronavirus schlägt am Frankfurter Flughafen immer stärker durch. Im Februar zählte der Flughafenbetreiber Fraport mit 4,4 Millionen Passagieren rund vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der letzten Februarwoche bis 1. März habe der Rückgang bereits 14,5 Prozent betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. «Diese negative Dynamik hat sich in der ersten Märzwoche sogar verstärkt.» Wegen des Einreiseverbots für Europäer dürfte nun auch der Flugverkehr in die USA einbrechen.

Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten mit Schrecken aufgenommen. Für die im MDax gelistete Fraport-Aktie ging es kurz nach Börsenstart um rund zehn Prozent abwärts auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2012. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit fast die Hälfte seines Werts verloren. Auch für die Aktien der Lufthansa, anderer Airlines und die Papiere des Flugzeugbauers Airbus setzte es am Morgen deutliche Abschläge.

Die Lufthansa und andere Gesellschaften hatten schon Ende Januar alle Flüge nach China gestoppt. Seither strichen sie ihr Angebot weiter zusammen, Verbindungen nach Asien und inzwischen auch nach Italien und zu anderen europäischen Zielen wurden stark ausgedünnt. Der Lufthansa-Konzern dampft seinen Flugverkehr um bis zu 50 Prozent ein. Davon sind auch die Konzerntöchter wie Swiss, Austrian Airlines, Brussels und Eurowings betroffen.

Nun ist mit weiteren Streichungen auf den Strecken nach Nordamerika zu rechnen, auf denen der Flugverkehr ab Frankfurt im Februar noch gewachsen war. Denn die USA haben am Mittwochabend einen Einreisestopp für Ausländer aus Europa verhängt, der in der Nacht zu diesem Samstag in Kraft treten soll. Amerikaner, die sich entsprechenden Tests unterzögen, sollen davon zwar ausgenommen sein, ebenso wie Reisende aus Großbritannien. Doch für Airlines wie die Lufthansa ist es finanziell kaum zu vertreten, mit weitgehend leeren Maschinen zu fliegen.

Bereits im Februar ging der Interkontinentalverkehr an Deutschlands größtem Airport in Frankfurt um 2,3 Prozent zurück. Auf den Strecken nach Nordamerika und Nordafrika gab es noch Zuwächse, doch diese konnten das gekürzte Flugangebot in Richtung China und Asien nicht ausgleichen. Anfang Februar hatte zudem Orkan «Sabine» für Flugausfälle gesorgt. Auf den innerdeutschen Strecken zählte Fraport 10,8 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahresmonat.

Noch stärker als bei den Passagieren brach das Geschäft mit der Luftfracht ein. Mit gut 146 100 Tonnen lag das Cargo-Volumen im Februar acht Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Der zusätzliche Tag im Schaltjahr habe die Virus-Folgen bei Weitem nicht ausgleichen können, hieß es.

Coronavirus-Prävention: Slowakei schließt Flughäfen

BRATISLAVA: Die Slowakei hat ihre Maßnahmen im Kampf gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschärft. Regierungschef Peter Pellegrini kündigte am Donnerstag die Schließung aller drei internationalen Flughäfen des Landes in Bratislava, Kosice und Poprad an. Zudem würden kleinere Grenzübergänge geschlossen und die Kontrollen an großen Grenzübergängen verschärft, erklärte der Sozialdemokrat.

Aufgrund einer schon am Mittwochabend von der Regierung beschlossenen sogenannten «Ausnahmesituation» dürfen die staatlichen Behörden auch Privatfirmen zwingen, im Gesundheitswesen benötigtes Material an den Staat zu verkaufen, auch wenn es bereits von ausländischen Kunden bestellt wurde. Im Unterschied zu einem «Ausnahmezustand» würden aber die Grundrechte der Bürger nicht eingeschränkt, betonte Pellegrini.

Ein schon seit Dienstag geltendes Verbot von Massenveranstaltungen blockiert vorerst auch den international beachteten Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak in Pezinok bei Bratislava. Das zuständige Spezialgericht für organisierte Kriminalität sagte alle für März geplanten Verhandlungstermine ab. Im Januar hatten Hunderte Journalisten unter anderem aus Deutschland die erste Phase des Verfahrens direkt im Gerichtssaal mitverfolgt.

Ohne Zuschauer muss das Qualifikationsspiel für die Fußball-Europameisterschaft zwischen der Slowakei und Irland am 26. März in Bratislava ablaufen. Auch eine Gedenkveranstaltung an die ersten slowakischen Judendeportationen in das NS-Konzentrationslager Auschwitz wurde abgesagt.

Bis Donnerstag wurden in der Slowakei zwar erst 16 Covid-19-Infektionsfälle bestätigt, die Regierung geht aber von einem raschen Anstieg in den kommenden Tagen aus.