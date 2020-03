Coronavirus: Alles um den Sport

WEGEN CORONA-KRISE: UEFA lässt Clubs mehr Zeit bei Financial Fairplay

NYON: Wegen der Coronavirus-Krise lässt die Europäische Fußball-Union UEFA den Clubs mehr Zeit, um die Vorgaben des Financial Fairplays zu erfüllen. Als «erste Maßnahme» und «Reaktion auf die aktuelle außergewöhnliche Situation» wurde die Frist für die Vereine, um nachzuweisen, dass sie keine ausstehenden Zahlungen gegenüber anderen Vereinen, ihren Mitarbeitern und Steuerbehörden haben, um einen Monat bis 30. April verlängert. Das teilte die UEFA am Donnerstag auf Anfrage mit. Außergewöhnliche Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von Vereinen stehen, werden als «höhere Gewalt» angesehen und können zu einer anderen Beurteilung im Rahmen des Financial Fairplays führen.

Der Spielstopp im europäischen Fußball aufgrund der Coronavirus-Pandemie stellt viele Vereine vor wirtschaftliche Schwierigkeiten. Durch das Financial Fairplay wird die wirtschaftliche Situation der Clubs geprüft. Bei Verstößen können Vereine aus den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden.

Am Dienstag hatte die UEFA die Europameisterschaft um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben. Zudem sind alle Spiele für Vereine und Nationalmannschaften «bis auf Weiteres» ausgesetzt.

Formel-1-Rennställe wollen Regelreform verschieben

BERLIN: Die Formel-1-Teams drängen wegen der Corona-Pandemie auf eine Verschiebung der für 2021 geplanten Regel-Revolution. Neun der zehn Rennställe haben sich Medienberichten zufolge für einen Aufschub der geplanten technischen Änderungen in die Saison 2022 stark gemacht. Nur Sebastian Vettels Ferrari-Team habe noch um Bedenkzeit gebeten, um die Folgen solch einer Entscheidung zu prüfen, heißt es. Für das kommende Jahr sollten sich die Autos in der Rennserie massiv verändern, um für mehr Chancengleichheit und spannendere Rennen zu sorgen.

So sollen die Boliden schwerer und etwas langsamer werden, auch die Aerodynamik wird verändert. Auf diese Weise wollen die Regelhüter der Formel 1 für mehr Überholvorgänge sorgen. Die Entwicklung der neuen Autos müsste bei allen Teams aber schon in diesem Jahr mit Nachdruck vorangetrieben werden. Wegen der enormen Konsequenzen der Coronakrise sehen sich viele Rennställe vor allem wirtschaftlich dazu kaum in der Lage, wenn sie gleichzeitig den laufenden PS-Betrieb sichern sollen.

Der Wunsch der Teams ist es nun, das aktuelle Regelwerk noch für ein weiteres Jahr einzufrieren. Chassis, Getriebe und andere zentrale Bauteile sollen auch 2021 unverändert bleiben.

Dagegen soll die lange umstrittene Budgetgrenze von 175 Millionen US-Dollar (157 Millionen Euro) pro Saison wie geplant im kommenden Jahr greifen. Damit wäre auch die Sorge kleinerer Rennställe gemildert, dass die Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull schon dieses Jahr ohne Kostenlimit massiv in die Entwicklung der neuen Autos investieren und so im nächsten Jahr wieder einen großen Vorteil auf der Strecke haben.

Calmund hält nichts von Hamsterkäufen

STUTTGART: Reiner Calmund begegnet der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus nicht mit Hamsterkäufen. Dass viele Menschen aus Sorge vor der Erkrankung derzeit die Supermarkt-Regale leer kaufen, hält der ehemalige Manager von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen für falsch. «Menschen haben Angst. Aber durch die Erklärungen der Regierung, dass die Supermärkte auf bleiben, hoffe ich, dass die Menschen vernünftiger werden», sagte der 71-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz seines Alters macht sich Calmund keine großen Sorgen um seine eigene Gesundheit. «Natürlich nehme ich die Hinweise der Behörden ernst, außerdem bin ich ja vor sechs Wochen noch operiert worden. Aber ich bin mit allen aktuellen Werten versorgt», erzählte er. «Seit dreieinhalb Jahren messe ich morgens früh und abends spät meinen Puls oder ob ich Fieber habe, auch Sauerstoffmessungen.» Alle aktuellen Werte seien gut. Trotzdem hat auch sein Leben sich im Zuge der Corona-Krise verändert.

«Ich habe ja nun sechs Kinder und vier Enkelkinder, bei denen rufe ich häufiger an als sonst. Außerdem kann unsere kleine Tochter ja derzeit auch nicht in die Schule, es wird auf Hausgemeinschaft gesetzt», sagte Calmund. Auch er selbst ist öfter daheim als sonst. «Was den Job angeht, sind all meine geplanten Vorträge, ob auf Messen, vor Schulleitern oder vor Firmen eingestellt worden.»

IOC-Mitglied Wickenheiser zu Olympia: «Nicht so weiter machen»

LAUSANNE: Die viermalige Olympiasiegerin Hayley Wickenheiser hat sich in der Debatte um die Spiele in Tokio erneut zu Wort gemeldet und das IOC zum Handeln aufgefordert. «Ich fordere nicht, die Olympischen Spiele abzusagen. Aber wir müssen vor allem Menschlichkeit zeigen und können nicht einfach so weiter machen», sagte die 41 Jahre alte Kanadierin dem «Spiegel». Zuvor hatte die einst beste Eishockeyspielerin der Welt, seit 2014 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, bereits auf Twitter deutliche Kritik am strikten Festhalten des IOC an den Sommerspielen geäußert.

«Wir sollten keine Durchhalteparolen verbreiten. Was in Italien passiert, sollte uns allen eine Warnung sein», sagte Wickenheiser in dem am Mittwochabend veröffentlichten Beitrag. Die Weltbevölkerung sei «dramatisch» von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

«Nur das zählt momentan. Ich habe die Lage zu Beginn auch noch etwas anders gesehen und dachte, dieses Virus werde schnell wieder verschwinden. Doch als Medizinerin habe ich die vergangenen zweieinhalb Monate in der Notaufnahme verbracht. Ich weiß es jetzt besser und sehe die Gefahr», führte Wickenheiser aus.

Das IOC hatte am Dienstag erneut bekräftigt, dass die Spiele am 24. Juli in der japanischen Hauptstadt eröffnet werden sollen. «Ich attackiere niemanden. Ich will keine Instabilität in der olympischen Familie. Ich will keine Panik machen. Aber ich sage klar und deutlich: Jetzt helfen nur drastische Maßnahmen», sagte Wickenheiser.

Auch sie wünsche sich Olympische Spiele, «natürlich, doch in dieser schweren Lage sind wir zuerst einmal Menschen, die sich um ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Familien sorgen. Wir sollten zunächst als verantwortungsvolle Weltbürger handeln, erst dann als Sportler oder IOC-Mitglieder.»

Clubs haben kaum Chancen auf Gehaltseinsparungen wegen Corona-Krise

BERLIN: Die Fußball-Clubs sind angesichts der Coronavirus-Pandemie bei Gehaltseinsparungen auf den Goodwill der Spieler angewiesen. «Einseitige Gehaltskürzungen sind nicht möglich», sagte Arbeitsrechtler Lennard Martin Lürwer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Auch Gehaltsstundungen oder die Durchsetzung von Kurzarbeit gehen nur über eine «individuelle Vereinbarung mit dem Spieler.»

Auf die Verbände kommt bei einer Verlängerung der Saison bis in den Juli hinein das Problem zu, dass sie ihre Lizenzordnung ändern müssten. Denn die Spielerverträge laufen in dem «starren Befristungsrahmen» gewöhnlich immer bis zum 30. Juni. Doch auch bei einer Saisonverlängerung können die Clubs nicht einfach auslaufende Verträge einseitig um vier Wochen ausdehnen.

Interessant ist der juristische Fall, sollten Clubs über das Infektionsschutzgesetz Erstattungsansprüche gegenüber den Behörden geltend machen, wenn sich Spieler in Quarantäne befinden. «Für mich scheint es schwer vorstellbar, dass die Behörden für sechs Wochen das volle Gehalt eines Profifußballers zahlen, das - auf das Jahr gesehen - im hohen Millionenbereich liegt. Rein formal betrachtet, müsste es aber so sein», sagte Lürwer.

UEFA verschiebt U 17-EM-Endrunden

NYON: Die Europäische Fußball-Union hat am Donnerstag angesichts der Coronakrise auch die Europameisterschaften der U 17-Junioren und U 17-Juniorinnen bis auf Weiteres verschoben.

Das Männer-Turnier sollte vom 21. Mai bis 6. Juni in Estland stattfinden, das der Frauen im Mai in Schweden. Wann und ob es Nachholtermine gibt, will die UEFA nach der Prüfung alle Optionen entscheiden.

Sportrechtler Lehner für schnelle Olympia-Absage

STUTTGART: Sportrechtler Michael Lehner plädiert aufgrund der Corona-Pandemie für eine zügige Absage der Olympischen Spiele in Tokio. «Das wäre ein Signal an die Welt», sagte der 65-Jährige aus Karlsruhe dem «Mannheimer Morgen» (Donnerstag). «Ich kann doch nicht hier selbst die kleinen Fußballspiele absagen, über Ausgangssperren nachdenken, die Schulen und Unis schließen und dann meinen, ich könnte im Juli Big Games machen.» Falls die vom 24. Juli bis 9. August in Tokio geplanten Spiele stattfinden würden, wäre das aus seiner Sicht eine «Bastel-Olympiade», sagte der Chef der Doping-Opfer-Hilfe. «Es müsste doch überall Einschränkungen geben.»

Zuletzt hatte Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), bekräftigt, dass die Olympischen Spiele vom 24. Juli bis 9. August in Tokio trotz der rasanten weltweiten Verbreitung des Coronavirus stattfinden sollen. Allerdings hatte Bach eingeräumt, dass das IOC auf die Weltgesundheitsorganisation hören wolle.

«Ich habe Thomas Bach in der Vergangenheit bei einigen Entscheidungen kritisiert, aber in diesem Fall sehe ich die Verantwortung nicht bei ihm alleine», sagte Lehner. «Ich würde mir jetzt aber ein schnelles klares Wort wünschen.» Nach einem Telefonat des IOC, von dem der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, am Mittwoch berichtet hatte, kann die Entscheidung über eine Olympia-Absage schneller kommen als bisher angenommen.

Leichtathletik-Chef Coe zu Olympia: «Keine Chancengleichheit»

LONDON: Leichtathletik-Weltverbandspräsident Sebastian Coe ist besorgt über die massiven Einschränkungen der Olympia-Qualifikation durch die Coronavirus-Pandemie. Dennoch wolle er die Tokio-Spiele und deren Eröffnung am 24. Juli nicht abschreiben. «Ja, das denke ich», sagte der Brite der englischen Zeitung «The Times» (Donnerstag). «Wir wenden den Löwenanteil unserer Arbeitszeit dafür auf, wie wir herausfinden, ob sie stattfinden können oder nicht.»

Coe ist aber auch klar, dass durch die Pandemie-Einschränkungen «keine Chancengleichheit» bei einer geplanten Ausrichtung der Sommerspiele gewährleistet sein wird. «Alle unsere Verbände stehen vor der gleichen Herausforderung, in einer sehr, sehr schwierigen Situation», sagte er. Während sich die Lage in China verbessere, sei es nun schwieriger für Athleten in Europa geworden. «Ein italienischer Langstreckenläufer muss momentan zu Hause bleiben. Das ist eine massive Herausforderung», so der einstige Weltklasseläufer.

Gleiche Wettkampfchancen würde es nach derzeitigem Stand kaum geben. «Die Realität ist, dass das vielleicht nicht in jedem Fall möglich ist, aber wir wollen alles tun, um das zu erreichen», sagte Coe. «Die verschiedenen Länder haben sehr unterschiedliche Einschränkungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Wenn Sie in Italien, Frankreich oder Spanien leben, ist es im Moment sehr kompliziert.»

Volleyballerinnen aus Vilsbiburg haben einen neuen Trainer

VILSBIBURG: Der Volleyball-Bundesligist Roten Raben aus Vilsbiburg hat einen neuen Trainer. Wie der Club aus Niederbayern am Donnerstag mitteilte, übernimmt Florian Vo?lker das Amt.

Der 28-Ja?hrige war zuletzt Coach bei Bundesliga-Konkurrent Schwarz-Weiß Erfurt. Er wird damit Nachfolger von Timo Lippuner, der nach drei Jahren in die Schweiz zuru?ckgekehrt ist, um dort als Coach des neu geschaffenen Nationalen Nachwuchsvereins in Aarau zu arbeiten.

Keine Spiele in Österreichs Fußball-Bundesliga bis Anfang Mai

WIEN: Die österreichische Fußball-Bundesliga hat die Unterbrechung ihres Spielbetriebs ausgeweitet. Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, werden mindestens bis Anfang Mai keine Partien gespielt. Stattdessen wird die Saison bis Ende Juni verlängert. Möglich wird das durch die Entscheidung der Uefa von Dienstag, die Europameisterschaft ins Jahr 2021 zu verlegen. Vor etwas mehr als einer Woche hatte die österreichische Fußball-Bundesliga zunächst zwei Spieltage abgesagt.

«Alle Clubs hoffen aus sportlichen sowie aus wirtschaftlichen Gründen, dass die Saison fertig gespielt werden kann», hieß es am Mittwoch in der Mitteilung der Liga. «Die Entscheidung darüber treffen aktuell jedoch die Regierung nach Absprache mit den zuständigen Gesundheitsexperten.»

Sollte die Saison Anfang Mai fortgesetzt werden können, zeichnet sich in Österreich nach vielen Jahren der Salzburger Dominanz ein enger Titelkampf ab. Derzeit steht der Linzer ASK mit drei Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg an der Tabellenspitze.

Sieben McLaren-Mitarbeiter mit negativen Test-Ergebnissen

BERLIN/MELBOURNE: Bei sieben McLaren-Mitarbeitern, die nach einem positiven Test eines anderen Mitglieds beim abgesagten Formel-1-Saisonauftakts in Melbourne auf das Coronavirus getestet wurden, sind am Mittwoch negative Ergebnisse erzielt worden. Wie McLaren mitteilte, würden weitere 16 Teammitglieder auf Empfehlung australischer Medizin-Experten für eine weitere Woche in Quarantäne bleiben.

14 Teamarbeiter standen in engem Kontakt mit dem Mitarbeiter, der positiv getestet wurde, während ein anderer am Wochenende Symptome zeigte. McLaren sagte, dass das Mitglied, das sich mit dem Virus infiziert habe, «beschwerdefrei» sei.

Das Team hatte sich nach dem positiven Test vom Rennwochenende in Melbourne zurückgezogen, danach war das Rennen komplett gestrichen worden. Die geplanten Rennen in Bahrain, Vietnam und China sind wegen der Sars-CoV-2-Pandemie ebenfalls beereits gestrichen worden.

Schottischer Fußballclub Heart of Midlothian will Gehälter halbieren

EDINBURGH: Der schottische Fußballclub Heart of Midlothian, bei dem der deutsche Trainer Daniel Stendel unter Vertrag steht, kürzt in Folge der Coronavirus-Pandemie die Gehälter. Das gab Clubbesitzerin Ann Budge am Mittwoch bekannt. In einem offenen Brief bat sie Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter darum, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Budge reagierte damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs aufgrund der Coronavirus-Krise.

«Es wird keine Einnahmen von Spielen und allen damit verbundenen Geschäftsströme geben, während der Fußball ruht», erklärte Budge in der Mitteilung, die am Mittwoch auf der Vereinswebsite von Heart of Midlothian veröffentlicht wurde. Es sei zudem unwahrscheinlich, dass die «Geschäftsströme jenseits der Spieltage» Einnahmen generieren.

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, schrieb Budge, die auch Vorsitzende beim Verein des früheren Hannover-96-Trainers Stendel ist. «Wenn ich nicht absolut überzeugt wäre, dass das für eine nachhaltige Zukunft unsere Geschäfts notwendig ist, hätte ich unsere Angestellten nicht darum gebeten, diese Einschneidungen hinzunehmen.» Sollten 50 Prozent des Gehalts bei Mitarbeitern unter dem Existenzminimum liegen, soll die Reduzierung bei den Betroffenen geringer ausfallen.

Hilfspaket für Spielklassen unterhalb der Premier League

LONDON: Der englische Liga-Verband hat am Mittwoch ein kurzfristiges Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Pfund (54,8 Millionen Euro) vorgelegt, um den in den Fußball-Divisionen unterhalb der Premier League angesiedelten Vereinen während des Ausbruchs des Coronavirus zu helfen.

Der Fußball in England war in der vergangenen Woche zum Stillstand gekommen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Ligen - wie ursprünglich geplant - Anfang April wieder aufgenommen werden.

BVB-Chef Watzke will auf Gehalt verzichten

DORTMUND: Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will nach Informationen des «Kicker» (Donnerstag) in der Corona-Krise auf einen Teil seiner Vergütung verzichten. Wie das Magazin aus Vereinskreisen erfahren hat, habe Watzke eine Gehaltskürzung von einem Drittel vorgeschlagen - so lange der Ball in der Bundesliga nicht rollt. Der Verein wollte auf dpa-Nachfrage am Mittwochabend dazu keine Stellung beziehen. Watzke selbst wollte sich auf «Kicker»-Nachfrage ebenfalls nicht äußern.

Für den 60 Jahre alten Fußball-Funktionär wurde im Geschäftsjahr 2018/19 eine Festvergütung von 1,9 Millionen Euro jährlich - oder monatlich knapp 160.000 Euro - ausgewiesen.

Die Forderungen nach finanziellen Beiträgen der Fußball-Profis und Verantwortlichen in der Corona-Krise waren zuletzt immer lauter geworden. Anfang der Woche hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Solidaritätsbeitrag der Fußball-Profis ins Spiel gebracht. Der CSU-Politiker sagte, er fände es in Ordnung, wenn viele derjenigen Spieler, «die ganz große Gehälter bekommen», ihren Arbeitgebern gegenüber nun etwas zurückhaltender wären.

Handball-Nationspieler der MT Melsungen in Quarantäne

WIESBADEN: Drei Handball-Nationalspieler der MT Melsungen haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde diese Maßnahme notwendig, da bei einem Lehrgang des deutschen Nationalteams vom 9. bis 13. März in der Nähe von Magdeburg ein Spieler einen positiven Coronavirus-Testbefund hatte. Von der MT Melsungen betrifft dies Julius Kühn, Kai Häfner und Tobias Reichmann. «Diese Spieler zeigen aktuell keinerlei Symptome, wurden aber vorsorglich auch von MT-Mannschaftsarzt Bernd Sostmann in die häusliche Isolation geschickt», hieß es in einer Mitteilung.