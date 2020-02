LONDON/BERLIN (dpa) - Großbritannien hat alle Landsleute wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Erkrankungen zur Rückkehr aus China aufgerufen. «Wir raten britischen Staatsangehörigen, das Land zu verlassen, falls sie können, um ihr Infektionsrisiko zu minimieren», teilte Außenminister Dominic Raab am Dienstag in London mit.

Sollten sich Briten in der besonders betroffenen Provinz Hubei aufhalten und zurückkehren wollen, werde man rund um die Uhr daran arbeiten, das zu ermöglichen. In anderen Regionen bestünden normale Flugverbindungen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte dazu auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: «Es ist doch in der aktuellen Lage eine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der nicht in China lebt oder sein muss, einen Aufenthalt dort vermeidet oder beendet.» So verstehe er nach Gesprächen am Dienstag in London und Paris auch Hinweise der britischen und französischen Regierung an ihre Landsleute in China. Spahn und seine französische Amtskollegin Agnès Buzyn hatten sich für ein informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister ausgesprochen.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock rechnet mit weiteren Fällen der neuartigen Lungenerkrankung in Großbritannien. Bislang wurde das Virus bei zwei Menschen nachgewiesen. Fast 100 Menschen leben derzeit für zwei Wochen in Quarantäne in einem Krankenhaus in Wirral.