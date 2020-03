Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.20

BANGKOK: Das Kasikorn Research Center (K-Research) sieht pessimistisch in die Zukunft und hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum des Landes in diesem Jahr auf 0,5 Prozent gesenkt, in der Erwartung, dass die Coronavirus-Epidemie den Tourismus mit 410 Milliarden Baht Mindereinnahmen trifft.

Die Herabstufung basiert auf der Annahme, dass die Zahl der Infektionsfälle in China in den nächsten ein bis zwei Monaten ihren Höhepunkt erreichen wird; dass die Ausbreitung außerhalb Chinas, insbesondere in Italien und Südkorea, im zweiten Quartal eingedämmt werden kann; und dass die Zahl der infizierten Patienten in Thailand kurzfristig nicht ansteigen wird.

Während Thailand es bisher geschafft hat, die Ausbreitung einzudämmen, wird der Tourismussektor des Landes die Hauptlast der Epidemie tragen, sagte Nattaporn Triratanasirikul, stellvertretende Geschäftsführerin von K-Research. Das Center prognostizierte zuvor für 2020 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes auf 2,7 Prozent. Das Forschungsinstitut der Kasikornbank glaubt, dass die Zahl ausländischer Touristen in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Millionen oder 20,8 Prozent zurückgehen wird, was 410 Milliarden Baht weniger Tourismuseinnahmen bedeuten würde.

„Die Wirtschaft wird im ersten Quartal um weniger als 1 Prozent schrumpfen und im zweiten Quartal noch weiter zurückgehen und in eine technische Rezession abrutschen“, fügte Nattaporn hinzu. K-Research stufte auch seine Prognose für die Exporte in diesem Jahr auf einen Rückgang von 5,6 Prozent anstelle von 1 Prozent herab. Die Importe sollen um 7,8 Prozent statt 5,2 Prozent zurückgehen. Eine allmähliche Belebung der Wirtschaftstätigkeit wird im dritten Quartal und eine Rückkehr zu den normalen Bedingungen in den letzten drei Monaten des Jahres erwartet.