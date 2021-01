HUA HIN: Der Januar meinte es nicht gut mit den Gewerbetreibenden am Strand von Hua Hin: Das neue Jahr begann – wie auch in anderen Touristendestinationen des Landes – von Anfang an katastrophal mit dem Ausbruch der zweiten Corona-Welle und sorgte für menschenleere Strände in Hua Hin.

Als sich zur Monatsmitte die Covid-19-Situation entspannte, sorgte ein Kälteeinbruch dafür, dass auch in der zweiten Monatshälfte die Liegestühle am Hua Hin Beach leer blieben. Mehr als 20 Strandrestaurants und Geschäfte sahen sich aufgrund von starkem Wind und stürmischer See zur vorübergehenden Schließung gezwungen, weshalb die Betreiber ihre Hoffnung auf den Februar setzen. Doch nicht nur kleine Betriebe, auch große Hotelketten – unter anderem das Novotel Hua Hin – reagierten auf den ruinösen Jahresbeginn mit der vorübergehenden Schließung.