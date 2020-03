ZÜRICH: Um Beziehungsstress in Corona-Zeiten zu minimieren, bietet die Universität Zürich ein kostenloses Online-Training an.



«Ziel ist es, Paarbeziehungen in Zeiten von Stress zu stärken und die gegenseitige Unterstützung zu stärken», teilte die Universität am Dienstag mit. Das Programm entwickelte der Psychologe und Verhaltenstherapeut Guy Bodenmann. Das gemeinnützige Programm Paarlife der Universität, das Hilfe zur Beziehungspflege gibt, will in Kürze auch kostenlose Online-Coachings mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten anbieten.

Wenn Paare und Familien den ganzen Tag zuhause auf engem Raum leben, könne das Spannungen erhöhen, schreibt die Universität. Dazu kämen Unsicherheit, A?ngste und Schwermut. «Das Online-Training soll Paaren Impulse geben, um die Zeit zu zweit mo?glichst stressfrei und positiv zu gestalten und die gegenseitige Unterstu?tzung zu fördern», so die Universität. Für das Training stellt sie kurze Videos zur Verfügung, die zeigen, wie Paare gut kommunizieren, Probleme lösen und sich gegenseitig unterstützen können.