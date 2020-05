Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Sonntag

Ironman: Vorbereitungs-Problem bei möglicher Hawaii-Verschiebung

GIRONA: Eine mögliche Verschiebung der Ironman-WM ins nächste Jahr würde die Triathletinnen und Triathleten vor eine große Herausforderung in der Vorbereitung stellen. Spekuliert wird mit einer Verlegung des Rennens über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen vom 10. Oktober in den Februar 2021.

Titelverteidiger Jan Frodeno will sich über eine dann notwendige Vorbereitung zwar erst Gedanken machen, wenn es soweit ist, versicherte der 38 Jahre alte Superstar der Deutschen Presse-Agentur. «Ob ich mir das Szenario wirklich vorstellen mag, sei mal dahin gestellt. Denn nicht nur für die Insel wird das eine neue Herausforderung», betonte Frodeno aber auch. Für die meisten sei es dann Winter, «und man müsste sich im Winter für ein Rennen in der Hitze vorbereiten», sagte der Gewinner von 2015, 2016 und 2019.

Auf die Problematik wies auch der zweimalige Hawaii-Sieger Patrick Lange (2017 und 2018) hin. «Sich im kalten europäischen Winter auf ein Hitzerennen vorzubereiten, ist beinahe unmöglich. Insofern wird sich hier für alle Teilnehmer die Frage stellen, wie man den Körper bestmöglich klimatisch auf die tropischen Bedingungen auf Hawaii vorbereiten kann», hatte der 33-Jährige der dpa gesagt.

Pesic über Basketball-Plan: Werden Spieler keinen Risiken aussetzen

MÜNCHEN: Marko Pesic vom FC Bayern will der Kritik von Profis an der Saisonfortsetzung der Basketball-Bundesliga mit Aufklärung über die Pläne entgegentreten. Sobald das Hygiene- und Sicherheitskonzept den Profis am Montag im Detail erklärt werde, «werden viele Fragen, die die Spieler haben, beantwortet sein, viele Sachen werden relativiert sein», sagte der Geschäftsführer der Münchner Basketballer am Samstagabend im ZDF-«Sportstudio».

Die BBL hatte am Donnerstag ein Konzept bei den Behörden eingereicht, um die Saison im Juni mit einem Turnier mit zehn Teams in München ohne Zuschauer fortzusetzen. Insgesamt sollen 36 Partien stattfinden. «Ein Spieler ist das wichtigste Gut, das wir schützen müssen», sagte der frühere Nationalspieler Pesic. Das Vertrauen sei sehr wichtig. «Wir werden keinen Spieler in irgendwas schieben, dass er Verletzungsrisiken ausgesetzt ist.»

Mehrere Spieler hatten sich zuletzt kritisch über das Vorgehen von Liga und Clubs geäußert. Münchens Danilo Barthel sagte, er hätte sich gewünscht, dass man die Profis mehr in die Entscheidungsfindung einbezogen hätte. «Ich warte noch auf die richtige Erklärung für das Turnier», sagte Niels Giffey von Alba Berlin in der «Bild am Sonntag». «Wir spielen jetzt vor leeren Hallen, haben drei Wochen Mini-Vorbereitung - und dann sollen wir spielen. Optimal ist das nicht.» Die Teams und Beteiligten sollen während des Turniers in einem gemeinsamen Hotel von der Außenwelt isoliert werden.

Corona-Krise in Japan: Blumen für Blutspender

TOKIO: Um trotz des Corona-Notstands Bürger zum Blutspenden zu motivieren, bedanken sich in Japan Mitarbeiter vom Roten Kreuz mit einem kleinen Geschenk bei den Freiwilligen: und zwar passend zum Muttertag mit Blumen, wie der japanische Fernsehsender NHK am Sonntag berichtete.

Im Zuge des noch bis zum 31. Mai angesetzten Notstands sei die Zahl der Blutspenden gesunken, da viele Menschen wie von den Behörden gefordert zu Hause blieben. In der Stadt Hiroshima haben sich daher Mitarbeiter vom Roten Kreuz Dutzende Blumensträuße zugelegt, um sich bei den Bürgern zu bedanken, die sich zum Blutspenden bereiterklärten.

Japans Tierschützer schlagen Alarm: Corona verschärft Haustier-Krise

TOKIO: Japaner lieben Hunde und Katzen, doch der Boom hat wie überall auch seine Schattenseiten: jedes Jahr werden in Japan Tausende von Haustieren, die keiner mehr haben will, getötet.

Können Fundtiere in amtlichen Aufbewahrungszentren nach einer bestimmten Zeit nicht an neue Besitzer vermittelt werden, werden sie entsorgt. Tierschutzorganisationen versuchen sie vor diesem Schicksal zu bewahren, doch viele mussten wegen der Corona-Pandemie Treffen mit potenziellen Interessenten für die Tiere einstellen, wie die Zeitung «Tokyo Shimbun» am Sonntag meldete. Stattdessen versuchten viele jetzt, über das Internet mit Hilfe von Videos neue Besitzer zu finden. Allein im Steuerjahr 2018/2019 (31. März) wurden in Japan der Zeitung zufolge mehr als 38.400 abgegebene Hunde und Katzen getötet.