Von: Redaktion (dpa) | 05.04.20 | Aktualisiert um: 17:38 | Überblick

Das Gesundheitspersonal nimmt am landesweiten täglichen Dankbarkeitsapplaus vor dem Krankenhaus 12 de Octubre in Madrid, Spanien teil. Foto: epa/Kiko Huesca

Iran will Corona-Vorschriften leicht lockern

TEHERAN: Der Iran will nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani die strengen Corona-Vorschriften im Land leicht lockern. Vom kommenden Samstag (11. April) an sollen einige Geschäfte in den Provinzen unter besonders strengen hygienischen Auflagen wieder geöffnet werden, wie der Präsident am Sonntag bekanntgab. Für die Hauptstadt Teheran gilt diese Regelung erst eine Woche später - vom 18. April an. Allerdings bleiben Sporthallen, Stadien, Schwimmbäder und andere Orte, an denen es zu größeren Menschenansammlungen und damit einer höheren Ansteckungsgefahr kommen könnte, weiterhin geschlossen.

Außerdem dürfen vom 11. April an zwei Drittel der Beamten - bis jetzt ist es nur ein Drittel - wieder zur Arbeit; allerdings nur in der Zeit von 7.00 bis 14.00 Uhr (Ortszeit). Schulen und Universitäten bleiben mindestens bis zum 18. April geschlossen. Ausnahmen könnte es aber Ruhani zufolge bei Doktoranden geben. Ebenso geschlossen bleiben bis dahin die religiösen Stätten, auch sollen bis auf weiteres landesweit keine Freitagsgebete veranstaltet werden. Auch Reisen in andere Provinzen seien bis zum 18. April weiterhin verboten.

Der Iran wurde von dem Corona-Virus besonders hart getroffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag gab es bis jetzt mehr als 3600 Tote und über 58 000 Infizierte. Medienangaben zufolge hat die Corona-Krise 70 Prozent der iranischen Wirtschaft lahmgelegt.

«NZZ am Sonntag»: Armutszeugnis für die Vereinten Nationen

ZÜRICH: Zum Umgang der UNO mit der Corona-Pandemie meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Covid-19 sei die größte Prüfung seit der Gründung der Vereinten Nationen, sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, die Kriege zu stoppen und die humanitäre Krise gemeinsam zu bekämpfen. Schöne Worte, die im krassen Gegensatz dazu stehen, was das wichtigste Gremium der UNO, der Sicherheitsrat, in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat. Nämlich: nichts. (...)

Es ist kaum zu glauben, aber bis heute hat sich der Sicherheitsrat nicht mit dem Thema Corona befasst. Dabei sollte jedem der 15 Mitglieder klar sein, dass diese Krise eine Gefahr für die globale Sicherheit ist. Es drohen soziale Unruhen und Aufstände. Ein Armutszeugnis für die internationale Kooperation. Die UN-Vollversammlung hat eine Resolution für globale Solidarität im Kampf gegen die Pandemie verabschiedet. Auch das ein Papiertiger ohne bindenden Charakter.»

«Berliner Morgenpost» zu verschwundenen Mundmasken

BERLIN: Wer scharf angreift, muss innerhalb von 24 Stunden auch in der Lage sein, genaue Belege zu liefern. Dazu ist der Senat bislang jedoch nicht in der Lage - obwohl zumindest die Berliner Polizei schon seit dem 1. April vom Verschwinden der Schutzmasken weiß. Mit ihren Attacken sind Müller und Geisel unnötig weit vorgeprescht. Die Gepflogenheiten der Diplomatie über Bord zu werfen, nur weil es andere machen, hilft nicht. Zumal viele Fragen ungeklärt sind. Wer hat die Schutzmasken produziert? Was genau ist am Flughafen in Bangkok vorgefallen? Und wohin ist die Schutzausrüstung nun für immer verschwunden? All das ist derzeit noch offen. Auch am Sonnabend konnte die Innenverwaltung nicht zur weiteren Aufklärung beitragen, musste sich in einem Punkt sogar korrigieren, während die US-Regierung und ein Hersteller den Fall dementierten. Wenn das Nebelkerzen sind, dann muss der Senat hier schneller für Klarheit sorgen.